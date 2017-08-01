Адвокат подтвердил существование писем Януковича иностранным министрам

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк подтверждает существование писем, адресованным иностранным министрам.

"Я подтверждаю информацию. Эти письма я предоставлю сегодня редакции. До подачи заявления РФ об оказании помощи и защите мирного населения Украины и восстановлении правопорядка Янукович 22 февраля обращался ко всем гарантам подписанного Соглашения об урегулировании кризиса в Украине", — заявил Сердюк в эфире телеканала "112 Украина".

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Он отметил также, что эти письма в его распоряжение были получены в рамках статьи 20 Закона Украины об адвокатуре. По его словам, защита опрашивала ряд лиц, в том числе Андрея Клюева, и получила материалы вместе с объяснениями.

Ранее защита Януковича заявляла, что Соглашение об урегулировании кризиса, подписанное в феврале 2014 года, отсутствует в Администрации президента. Запрос о предоставлении заверенной копии этого документа защита бывшего главы государства направляла в АПУ, где позже сообщили об отсутствии данного соглашения.

Напомним, Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против беглого экс-президента Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые завели в отношении бывшего главы государства, который сейчас находится в России. Только по делу о госизмене прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину. Ожидается, что 6 июля заседание по этому делу возобновится после перерыва.

Против Януковича открыто несколько уголовных производств, самое большое из них — о госизмене. Помимо этого бывший украинский лидер является фигурантом дела о массовых убийствах людей в центре Киева в 2014 году во время Евромайдана, дел о завладении лесными угодьями "Сухолучье", землей и резиденцией "Межигорье", а также дела по компании "Укртелеком".