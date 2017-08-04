Суд наложил арест на "вертолетную площадку Януковича" в Киеве

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Апелляционный суде Киева наложил арест на земельные участки площадью 2 га на Парковой дороге возле Верховной Рады и расположенные на них объекты так называемой "вертолетной площадки Януковича".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Апелляционный суд. Киева по представлению ГПУ вынес решение о наложении ареста и запрете пользоваться, распоряжаться и отчуждать земельные участки площадью более 2 га и расположенные на этих участках объекты недвижимости так называемой "вертолетные площадки Януковича", владельцем которого является ООО "Амадеус Ко", — написал Луценко.

Юрий Луценко/Facebook, 4 августа 2017

Имущество передано на хранение ГП "Финансирование инфраструктурных проектов".

Ранее сообщалось, что следователи ГПУ проводили обыски на вертолетной площадке бывшего президента Украины Виктора Януковича на Парковой аллее в Киеве.