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    Киев

    Суд наложил арест на "вертолетную площадку Януковича" в Киеве

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    По словам генерального прокурора Юрия Луценко, суд по представлению ГПУ наложил арест и запретил пользоваться, распоряжаться и отчуждать земельные участки площадью более 2 га и недвижимость на них.
    Вертолетная площадка Виктора Януковича
    Юрий Луценко/Facebook

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Апелляционный суде Киева наложил арест на земельные участки площадью 2 га на Парковой дороге возле Верховной Рады и расположенные на них объекты так называемой "вертолетной площадки Януковича".

    Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

    "Апелляционный суд. Киева по представлению ГПУ вынес решение о наложении ареста и запрете пользоваться, распоряжаться и отчуждать земельные участки площадью более 2 га и расположенные на этих участках объекты недвижимости так называемой "вертолетные площадки Януковича", владельцем которого является ООО "Амадеус Ко", — написал Луценко.

    Юрий Луценко/Facebook, 4 августа 2017

    Имущество передано на хранение ГП "Финансирование инфраструктурных проектов".

    Ранее сообщалось, что следователи ГПУ проводили обыски на вертолетной площадке бывшего президента Украины Виктора Януковича на Парковой аллее в Киеве.

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