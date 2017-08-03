КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. В Украине вступил в силу закон о Конституционном суде, который регламентирует порядок обращения граждан в КСУ с конституционной жалобой. Об этом говорится в тексте закона, опубликованном на сайте Верховной Рады Украины.

В частности, закон регламентирует полномочия КСУ, среди которых — толкование Конституции Украины, определение соответствия Конституции актов, международных договоров; вопросов, которые выносятся на референдум.

Отдельной строкой прописано рассмотрение конституционных жалоб: "Решение вопросов о соответствии Конституции Украины (конституционности) законов (их отдельных положений) по конституционной жалобе лица, считающего, что примененный в конечном судебном решении по ее делу Закон Украины противоречит Конституции Украины".

Кроме того, в документе указано, что в состав КСУ входят 18 судей, учреждение является полномочным, если в его составе есть не менее 12 судей.

"Судьей Конституционного суда может быть гражданин Украины, владеющий государственным языком, который в день назначения достиг сорока лет, имеет высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пятнадцати лет, высокие моральные качества, является юристом с общепризнанным авторитетом", — говорится в законе.

Также судья КС не может совмещать свою деятельность с любой, кроме преподавательской, научной или творческой.

Членов Конституционного суда должны выбрать по результатам конкурсов президент Украины, Верховная Рада, Съезд судей Украины. В законе описывается, каким образом происходит отбор кандидатов и их назначение.

Согласно закону, судья Конституционного суда назначается на девять лет без права быть назначенным повторно.

Напомним, 13 июля Верховная Рада приняла закон "О Конституционном Суде Украины", который предусматривает изменение структуры, полномочий и процедуры отбора судей. Такое решение в четверг поддержали 245 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Рассмотрение документа проходило при заблокированной депутатами ряда оппозиционных фракций трибуне. Они считают, что этот закон позволит президенту Петру Порошенко "узурпировать власть" и сделать КС "ручным органом".

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Конституционном суде 31 июля.

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