Рада приняла закон о реформе Конституционного суда

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Верховная Рада приняла закон "О Конституционном суде (КС) Украины", который предусматривает изменение структуры, полномочий и процедуры отбора судей, такое решение в четверг поддержали 245 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования в официальной прессе. Принятие закона в целом позволит завершить в стране судебную реформу.

Рассмотрение документа проходило при заблокированной депутатами ряда оппозиционных фракций трибуне. Они считают, что этот закон позволит президенту Петру Порошенко "узурпировать власть" и сделать КС "ручным органом".

В начале апреля депутаты Рады отклонили аналогичный закон, так как он, по мнению оппозиции, усиливал влияние президента на КС. Позже на рассмотрение депутатов был вынесен почти такой же по сути документ. Депутаты ряда фракций считают, что закон принят с нарушением регламента, поскольку в течение одной сессии Рада не может рассматривать законопроекты, которые были отклонены на этой же сессии.

Согласно закону, новая структура КС будет состоять из большой палаты, двух сенатов суда, а также шести коллегий судей. Предусматривается возможность отсрочки прекращения действия акта (его отдельных положений), который признан неконституционным. Впервые должен был вводиться отбор на должность судьи КС на конкурсной основе. Закон предусматривает внедрение дополнительного механизма защиты прав и свобод — института конституционной жалобы, который заключается в том, что любое лицо может обратиться в КС с жалобой. Украина брала на себя обязательство внедрить этот механизм еще в 1995 году, присоединившись к Совету Европы. Предполагается, что с целью предоставления экспертной помощи по конституционным жалобам в КС временно, до 1 января 2020 года, вводится институт специального советника.

Депутаты в четверг также отменили поправку, которой ранее предлагалось изменить процедуру избрания омбудсмена путем открытого голосования. Парламентарии считают, что это позволило бы власти "узурпировать этот институт" и противоречило нормам международного права. Теперь по-прежнему парламент будет назначать и увольнять омбудсмена тайным голосованием путем подачи бюллетеней.

Ранее Верховная Рада приняла изменения в конституцию страны в части судебной реформы. Судебная реформа предполагает создание Высшего совета правосудия и передачу ему полномочий Рады назначать судей на должности бессрочно. Кроме того, отменен институт "назначения судьи на должность впервые" (пятилетний, так называемый испытательный срок).