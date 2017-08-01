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    Конституционный суд лишился права толковать законы - эксперт

    (обновлено: )12
    Эксперт общественной организации "Слово и дело" Александр Москалюк в эфире "ГС"» также заявил, что процедура отбора на должность судей КС, предусмотренная новым законом, не совсем отвечает конкурсным принципам.
    Конституционный суд Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон "О Конституционном суде", одобренный парламентом в июле.

    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Закон о Конституционном суде и преференции Порошенко

    Президент подчеркнул, что документ является составной частью судебной реформы, которая направлена ​​на обеспечение права граждан Украины на справедливый суд. Глава государства также отметил два принципиальных новшества закона. Первое — абсолютно прозрачный конкурсный отбор кандидатов на должность судьи Конституционного Суда. Другая новация заключается в возможности любого юридического или физического лица подать жалобу в эту судебную инстанцию.

    Основные нововведения Закона "О Конституционном суде" в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт общественной организации "Слово и дело" Александр Москалюк.

    "Если говорить о принципиально новых вещах, то это те положения, которые являются продолжением Закона о внесении изменений в Конституцию в части правосудия. В частности, теперь Конституционный Суд не будет иметь права толковать законы Украины, он может толковать только Конституцию. Также он вводит институт конституционной жалобы, и третье — это то, что назначение на должность судей КС осуществляется на конкурсной основе, и здесь я хотел бы обратить внимание на то, что, в принципе, тот вариант, который закреплен в законе, он не совсем отвечает конкурсным принципам", — пояснил Москалюк.

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