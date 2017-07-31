КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Конституционном суде", сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.

Как сообщили в Администрации президента, Порошенко подчеркнул, что подписанный документ является составной частью судебной реформы, которая "направлена на обеспечение права граждан Украины на справедливый суд".

Порошенко отметил два "принципиальных новшества" закона. "Абсолютно прозрачный конкурсный отбор кандидатов в судьи в Конституционный суд", — подчеркнул он. Порошенко отметил, что каждый будет иметь возможность ознакомиться с тем или иным кандидатом.

Другое новшество, отметили в пресс-службе, заключается в возможности любого юридического (исключая представителей государства или местного самоуправления) или физического лица подать жалобу в Конституционный суд.

Глава государства подчеркнул, что "никогда в истории Украины не обеспечивалось это право обычному украинцу". "Если человек, пройдя рассмотрение своего дела в обычных судах, считает, что закон, который был применен при принятии решения по нему, является неконституционным, то он не должен больше искать народных депутатов или президента. Он получит, наконец, право непосредственно обратиться в Конституционный суд с конституционной жалобой. И суд должен рассмотреть и вынести соответствующее решение", — подчеркнул он.

Порошенко поблагодарил депутатов за поддержку президентских предложений, учтенных в соответствующем законе.

Напомним, 13 июля Верховная Рада приняла закон "О Конституционном Суде Украины", который предусматривает изменение структуры, полномочий и процедуры отбора судей. Такое решение в четверг поддержали 245 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования в официальной прессе. Принятие закона в целом позволит завершить в стране судебную реформу.

Рассмотрение документа проходило при заблокированной депутатами ряда оппозиционных фракций трибуне. Они считают, что этот закон позволит президенту Петру Порошенко "узурпировать власть" и сделать КС "ручным органом".

Читайте также: Кто виноват в войне на Донбассе: неожиданные ответы украинцев

Ранее Верховная Рада приняла изменения в конституцию страны в части судебной реформы. Судебная реформа предполагает создание Высшего совета правосудия и передачу ему полномочий Рады назначать судей на должности бессрочно. Кроме того, отменен институт "назначения судьи на должность впервые" (пятилетний, так называемый испытательный срок).