Рада поддержала увеличение зарплат в Конституционном суде до 120 тыс грн

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О Конституционном суде (КС) Украины", который предусматривает изменение структуры, полномочий, процедуры отбора, а также существенное увеличение размера заработной платы судей, такое решение в четверг поддержал 231 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ еще должен пройти второе чтение. Принятие закона в целом позволит завершить в стране судебную реформу.

В начале апреля депутаты Рады отклонили аналогичный закон, так как он, по мнению оппозиции, усиливал влияние президента на Конституционный суд. Позже на рассмотрение депутатов был вынесен почти такой же по сути документ. Депутаты ряда фракций считают, что этот закон в четверг принят с нарушением регламента, поскольку в течение одной сессии Верховная рада не может рассматривать законопроекты, которые были отклонены на этой же сессии.

Согласно проекту закона, новая организационная структура КС будет состоять из большой палаты, двух сенатов суда, а также шести коллегий судей. Предусматривается возможность отсрочки прекращения действия акта (его отдельных положений), который признан неконституционным. Впервые должен был вводиться отбор на должность судьи КС на конкурсной основе.

Одобренный документ предлагает существенно повысить зарплату судей КС — до 75 прожиточных минимумов (около 120 тыс гривен). Судья КС в отставке будет получать пожизненное денежное содержание в размере 50% оклада — около 60 тыс. гривен.

Законопроект предусматривает внедрение дополнительного механизма защиты прав и свобод граждан — института конституционной жалобы, который заключается в том, что любое лицо может обратиться в КС с жалобой. Украина брала на себя обязательство внедрить этот механизм еще в 1995 году, присоединившись к Совету Европы. Предполагается, что с целью предоставления экспертной помощи по конституционным жалобам в КС временно, на срок до 1 января 2020 года, вводится институт специального советника.

Документ также предусматривает изменение процедуры избрания уполномоченного Верховной рады по правам человека. Авторы законопроекта предлагают закрепить норму, согласно которой омбудсмен будет назначаться и увольняться с должности Радой путем открытого голосования большинством голосов парламентариев от конституционного состава (не менее чем 226 голосами). Согласно действующему закону парламент назначает и увольняет омбудсмена тайным голосованием путем подачи бюллетеней.

Ранее Верховная Рада приняла изменения в конституцию в части судебной реформы. Судебная реформа предполагает создание Высшего совета правосудия и передачу ему полномочий Рады назначать судей на должности бессрочно. Кроме того, отменен институт "назначения судьи на должность впервые" (пятилетний, так называемый испытательный срок).