Рада отклонила закон о Конституционном суде

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада не поддержала закон "О Конституционном Суде Украины", за принятие законопроекта (№5336-1) проголосовали лишь 179 (при необходимом минимуме 226 депутатов) из 351 парламентария, зарегистрированного в сессионном зале.

В ноябре депутаты Верховной Рады внесли данный законопроект в парламент.

Также Рада четыре раза голосовала за отправку на повторное второе чтение данного законопроекта, но не было необходимой поддержки в зале: дважды это предложение набирало 223 голоса, дважды — 219, сообщает УНИАН.

В соответствии с регламентом ВР, такой законопроект считается отклоненным.

Законопроект предусматривает изменение структуры, полномочий и процедуры отбора судей Конституционного суда (КС). На уровне профильного закона предлагается внедрить реализацию дополнительного механизма защиты прав и свобод граждан — института конституционной жалобы, который заключается в том, что любое лицо может обратиться в КС с жалобой.

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Ранее Верховная Рада приняла изменения в конституцию страны в части судебной реформы. Судебная реформа предполагает создание Высшего совета правосудия и передачу ему полномочий Рады назначать судей на должности бессрочно. Кроме того, отменен институт "назначения судьи на должность впервые" (пятилетний, так называемый испытательный срок).