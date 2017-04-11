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    Политика

    Рада отклонила закон о Конституционном суде

    (обновлено: )122
    Также Рада четыре раза голосовала за отправку на повторное второе чтение данного законопроекта, но не было необходимой поддержки в зале: дважды это предложение набирало 223 голоса, дважды - 219.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украфото

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада не поддержала закон "О Конституционном Суде Украины", за принятие законопроекта (№5336-1) проголосовали лишь 179 (при необходимом минимуме 226 депутатов) из 351 парламентария, зарегистрированного в сессионном зале.

    Гия Гецадзе
    Украинское фото
    Замминистра юстиции о судебной реформе, взятках и е-декларировании

    В ноябре депутаты Верховной Рады внесли данный законопроект в парламент. 

    Также Рада четыре раза голосовала за отправку на повторное второе чтение данного законопроекта, но не было необходимой поддержки в зале: дважды это предложение набирало 223 голоса, дважды — 219, сообщает УНИАН.

    В соответствии с регламентом ВР, такой законопроект считается отклоненным.

    Законопроект предусматривает изменение структуры, полномочий и процедуры отбора судей Конституционного суда (КС). На уровне профильного закона предлагается внедрить реализацию дополнительного механизма защиты прав и свобод граждан — института конституционной жалобы, который заключается в том, что любое лицо может обратиться в КС с жалобой.

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    Ранее Верховная Рада приняла изменения в конституцию страны в части судебной реформы. Судебная реформа предполагает создание Высшего совета правосудия и передачу ему полномочий Рады назначать судей на должности бессрочно. Кроме того, отменен институт "назначения судьи на должность впервые" (пятилетний, так называемый испытательный срок).

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