Закон о Конституционном суде направлен на подпись Порошенко

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Принятый парламентом Закон о Конституционном Суде Украины направлен на подпись президенту президенту Петру Порошенко. Об этом говорится в карточке соответствующего законопроекта на сайте парламента.

Согласно указанной информации, 14 июля закон был подписан спикером Верховной Рады Андреем Парубием. В тот же день документ был направлен на подпись президенту.

Напомним, 13 июля Верховная Рада приняла закон "О Конституционном Суде Украины", который предусматривает изменение структуры, полномочий и процедуры отбора судей. Такое решение в четверг поддержали 245 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования в официальной прессе. Принятие закона в целом позволит завершить в стране судебную реформу.

Рассмотрение документа проходило при заблокированной депутатами ряда оппозиционных фракций трибуне. Они считают, что этот закон позволит президенту Петру Порошенко "узурпировать власть" и сделать КС "ручным органом".

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Ранее Верховная Рада приняла изменения в конституцию страны в части судебной реформы. Судебная реформа предполагает создание Высшего совета правосудия и передачу ему полномочий Рады назначать судей на должности бессрочно. Кроме того, отменен институт "назначения судьи на должность впервые" (пятилетний, так называемый испытательный срок).