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    США оснастили военный центр под Львовом на 22 млн долларов

    (обновлено: )11202
    По данным оборонного ведомства Украины, в августе в Яворове откроется имитационный центр, который станет одним из лучших в Европе. Его площадь составляет 3,5 тысячи квадратных метров.
    Украинские военные. Архивное фото
    Минобороны Украины

    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. США предоставили оборудование на сумму 22 миллиона долларов для  украинского военного учебного центра в Львовской области, сообщила в субботу пресс-служба Мминистерства обороны Украины.

    Президент США Дональд Трамп.
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    "В учебном центре, что в Яворове (Львовская область — Ред.), в следующем месяце откроется имитационный центр, который станет одним из лучших в Европе. Его площадь составляет 3,5 тысячи квадратных метров. США оказали помощь оборудованием на сумму 22 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

    Ранее пресс-служба оборонного ведомства сообщила, что США за три года потратили более 600 миллионов долларов на материально-техническую помощь украинским военным и подготовку Вооруженных сил Украины.

    США оказывают военную помощь Украине, но официально пока только в виде обмундирования и оборудования, а не "летального вооружения". Кроме того, американские инструкторы проводят обучение бойцов Национальной гвардии Украины.

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