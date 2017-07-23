Генштаб: Россия нарастила военное присутствие на границе с Украиной

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. В последнее время Российская Федерация нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями, сообщает Генштаб на своей странице в Facebook.

"Организационно-штатная структура, вооружение, и военная техника, которая поступает на их комплектацию, свидетельствует о том, что эти российские дивизии являются по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий", — заявил начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал армии Украины Виктор Муженко.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.