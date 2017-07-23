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    Генштаб: Россия нарастила военное присутствие на границе с Украиной

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    (обновлено: )49112
    Глава Генштаба Виктор Муженко считает, что организационно-штатная структура дивизий и военная техника, которая поступает на их комплектацию, свидетельствует о том, что эти российские дивизии являются по своей сути ударными.
    Виктор Муженко
    "Голос Украины"/Александр Клименко

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. В последнее время Российская Федерация нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями, сообщает Генштаб на своей странице в Facebook.

    Международный авиационно-космический салон МАКС-2017
    RT на русском
    Международный авиационно-космический салон в России

    "Организационно-штатная структура, вооружение, и военная техника, которая поступает на их комплектацию, свидетельствует о том, что эти российские дивизии являются по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий", — заявил начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал армии Украины Виктор Муженко.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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