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    В зоне АТО обострение: среди военных есть жертвы

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (63)

    (обновлено: )49740
    Как утверждают силовики, огонь велся из гранатометов, минометов, пулеметов, стрелкового оружия и БМП. По их данным, обстрелу подверглись населенные пункты Павлополь, Водяное, Крымское, Попасная, Новотошковское, Талаковка, Авдеевка и Новозвановка.
    Украинский военный. Архивное фото
    Facebook/пресс-центр АТО

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявили в пятницу, что ополченцы за минувшие сутки 22 раза открывали огонь по их позициям в Донбассе, один военный погиб, еще пятеро получили ранения.

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    Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

    Как утверждают силовики, огонь велся из гранатометов, минометов, пулеметов, стрелкового оружия и БМП.

    По их данным, обстрелу подверглись населенные пункты Павлополь, Водяное, Крымское, Попасная, Новотошковское, Талаковка, Авдеевка и Новозвановка.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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