Порошенко одобрил ратификацию соглашения о сотрудничестве с Европолом

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения об оперативном и стратегическом сотрудничестве с Европолом, сообщила в среду пресс-служба главы украинского государства.

Ранее парламент Украины ратифицировал соглашение с Европейским полицейским офисом об оперативном и стратегическом сотрудничестве, которое позволит обмениваться оперативной информацией и создавать международные следственные группы.

"Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О ратификации Соглашения между Украиной и Европейским полицейским офисом об оперативном и стратегическом сотрудничестве", заключенный 14 декабря 2016 года в городе Гаага (Нидерланды) и одобренный Верховной радой Украины 12 июля этого года", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что вступление в силу этого документа углубит интеграцию Украины в политику ЕС в сфере юстиции и внутренних дел. "Документ расширяет сотрудничество между Украиной и Европейским полицейским офисом с целью поддержки Украины и стран-членов ЕС в сфере противодействия и борьбы с организованной преступностью, терроризмом и другими формами международной преступности", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, речь также идет об активизации обмена оперативной информацией в рамках уголовных дел и создания возможностей для совместных мероприятий по расследованию преступлений и поиску лиц, причастных к совершению преступлений.

Документ вступит в силу со дня отправки Европолом Киеву письменного уведомления о получении сообщения о завершении Украиной ратификационных процедур.

Ранее Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Канадой. Документ вступит в силу в первый день второго месяца после получения последней из сторон уведомления о завершении выполнения необходимых процедур.