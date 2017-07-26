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    Порошенко одобрил ратификацию соглашения о сотрудничестве с Европолом

    (обновлено: )2501
    Документ о ратификации расширит сотрудничество между Украиной и Европолом с целью поддержки Украины и стран-членов ЕС в сфере противодействия и борьбы с организованной преступностью.
    Петр Порошенко подписывает закон
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения об оперативном и стратегическом сотрудничестве с Европолом, сообщила в среду пресс-служба главы украинского государства.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
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    Ранее парламент Украины ратифицировал соглашение с Европейским полицейским офисом об оперативном и стратегическом сотрудничестве, которое позволит обмениваться оперативной информацией и создавать международные следственные группы.

    "Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О ратификации Соглашения между Украиной и Европейским полицейским офисом об оперативном и стратегическом сотрудничестве", заключенный 14 декабря 2016 года в городе Гаага (Нидерланды) и одобренный Верховной радой Украины 12 июля этого года", — сообщили в пресс-службе.

    Отмечается, что вступление в силу этого документа углубит интеграцию Украины в политику ЕС в сфере юстиции и внутренних дел. "Документ расширяет сотрудничество между Украиной и Европейским полицейским офисом с целью поддержки Украины и стран-членов ЕС в сфере противодействия и борьбы с организованной преступностью, терроризмом и другими формами международной преступности", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, речь также идет об активизации обмена оперативной информацией в рамках уголовных дел и создания возможностей для совместных мероприятий по расследованию преступлений и поиску лиц, причастных к совершению преступлений.

    Документ вступит в силу со дня отправки Европолом Киеву письменного уведомления о получении сообщения о завершении Украиной ратификационных процедур.

    Ранее Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Канадой. Документ вступит в силу в первый день второго месяца после получения последней из сторон уведомления о завершении выполнения необходимых процедур.

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