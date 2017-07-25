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    Порошенко сделал ушедшего в отставку главу Госпогранслужбы своим советником

    (обновлено: )11501
    Указом президента Назаренко присвоено воинское звание генерала армии Украины. Глава государства поблагодарил Назаренко "за работу по развитию службы, которая была осуществлена им в очень непростые времена".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Петр Порошенко/Facebook

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назначил ушедшего в отставку главу Государственной пограничной службы Виктора Назаренко своим советником и присвоил ему звание генерала армии, сообщает УНИАН.

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    Об этом глава государства сообщил во время посещения Государственной пограничной службы.

    По словам Порошенко, он получил рапорт от Назаренко об увольнении по состоянию здоровья.

    "Мною было принято решение удовлетворить рапорт. Одновременно я подписал указ об освобождении от должности председателя службы и назначении генерала Назаренко своим советником", — сказал он.

    Также указом президента Назаренко присвоено воинское звание генерала армии Украины.

    Глава государства поблагодарил Назаренко за работу по развитию службы, которая "была осуществлена им в очень непростые времена, за кадровую работу, за техническое обновление службы и работу во время имплементации безвизового режима с Европейским Союзом".

    Ранее сообщалось, что Порошенко принял рапорт председателя Государственной пограничной службы Виктора Назаренко об увольнении.

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