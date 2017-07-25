Порошенко сделал ушедшего в отставку главу Госпогранслужбы своим советником

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назначил ушедшего в отставку главу Государственной пограничной службы Виктора Назаренко своим советником и присвоил ему звание генерала армии, сообщает УНИАН.

Об этом глава государства сообщил во время посещения Государственной пограничной службы.

По словам Порошенко, он получил рапорт от Назаренко об увольнении по состоянию здоровья.

"Мною было принято решение удовлетворить рапорт. Одновременно я подписал указ об освобождении от должности председателя службы и назначении генерала Назаренко своим советником", — сказал он.

Также указом президента Назаренко присвоено воинское звание генерала армии Украины.

Глава государства поблагодарил Назаренко за работу по развитию службы, которая "была осуществлена им в очень непростые времена, за кадровую работу, за техническое обновление службы и работу во время имплементации безвизового режима с Европейским Союзом".

Ранее сообщалось, что Порошенко принял рапорт председателя Государственной пограничной службы Виктора Назаренко об увольнении.