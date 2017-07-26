"Цена агрессии должна расти". Порошенко о решении конгресса США против РФ

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назвал важным решение конгресса США, который накануне принял законопроект по санкциям против России.

"Важное решение конгресса США относительно санкций против РФ при мощной двухпартийной поддержке. Цена агрессии должна расти!" — написал он в своем микроблоге Twitter в среду.

Петр Порошенко/Twitter, 26 июля 2017

Палата представителей конгресса США приняла законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР, следует из итогов голосования. За документ проголосовали 419 конгрессменов, а против — 3.

Далее документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту. Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с начала 2014 года, когда из-за событий в Украине и "вмешательства РФ" в выборы в США был принят целый пакет ограничительных мер в отношении российских лиц и компаний.

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В Кремле ожидаемо заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".

В Брюсселе также выразили обеспокоенность планами США, поскольку одним из наиболее важных положений документа является введение ограничительных мер против энергетических проектов России, в том числе и в Европе. Это вызывает возражения и со стороны крупных американских компаний, интересы которых окажутся под ударом в случае принятия законопроекта.