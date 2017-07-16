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    "Мясной скандал": Европол задержал 66 человек

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    Задержанные обвиняются в жестоком обращении с животными, подделке документов, воспрепятствовании осуществлению правосудия, нанесении вреда здоровью окружающих, отмывании денег и участии в преступной группировке.
    Европол задержал 66 человек в рамках мясного скандала
    Europol

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Полицейская служба ЕС Европол задержала 66 человек в рамках расследования маштабного "мясного скандала", заключающегося в поставках в розничную торговую сеть стран ЕС конины под видом говядины, сообщает пресс-служба полиции.

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    Первые следы вывели на фирмы в Испании и Португалии, которые, подделав документацию, отправляли непригодную для потребления в еду конину в Бельгию — крупному европейскому экспортеру мяса.

    В рамках расследования в Испании были задержаны 65 человек, а главный подозреваемый, гражданин Нидерландов — в Бельгии.

    Все задержанные обвиняются в жестоком обращении с животными, подделке документов, воспрепятствовании осуществлению правосудия, нанесении вреда здоровью окружающих, отмывании денег и участии в преступной группировке.

    Отметим, что манипуляции с кониной, выдаваемой за говядину, впервые были выявлены в Ирландии в 2013 году.

    Ранее сообщалось, что экспорт говядины из Польши упал на 30% после того, как в Европе разгорелся скандал в связи с обнаружением конины в продуктах, маркированных как произведенные из говядины.

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