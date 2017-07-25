Обнародована дата вступления в силу Соглашения об ассоциации Украина – ЕС

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Соглашение об ассоциации Украина – ЕС вступит в силу 1 сентября 2017 года; информацию об этом обнародовали во вторник в Официальном журнале ЕС.

"Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами с одной стороны и Украиной – с другой стороны, подписанное в Брюсселе 21 марта и 27 июня 2014 года, вступает в силу с 1 сентября 2017-го в соответствии со статьей 486 (2) соглашения", – говорится в сообщении.

Отметим, ряд положений Соглашения об ассоциации Украины с ЕС действуют с 1 ноября 2014 года, а с 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. Однако до окончательного вступления договора в силу не действуют положения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращению конфликтов, налогообложению, госфинансам, борьбе с терроризмом, миграции и пограничному контролю.