Президент Молдавии не исключает пересмотра соглашения об ассоциации с ЕС

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Президент Молдавии Игорь Додон выступает за пересмотр соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Он также не исключает членства своей страны в Евразийском экономическом союзе.

Об этом Додон заявил в эфире программы "Актуальное интервью" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"За эти три года (с момента подписания соглашения об ассоциации — Ред.) мы видим, что, к сожалению, результатов положительных не дано. Коррупция растет при этой парламентской власти, инвестиции рекордно упали за последние 20 лет. Странно, нам обещали, что, если мы пойдем в Европу, то инвестиции вырастут. Они упали, никогда такого низкого уровня не было. Местных производителей мы убиваем этой политикой, потому что мы открыли рынки и сюда хлынули европейские товары, которые субсидируются в странах ЕС".

Додон отметил, что похожая ситуация сложилось и в экспорте. Объемы поставок молдавских товаров на рынок Европейского союза совсем не выросли в объемах, несмотря на обещания со стороны европейских партнеров.

"Когда берешь все эти моменты, думаешь, для чего это было подписано. В интересах кого? У Молдовы я пока что не вижу никаких результатов. Конечно, все это нужно пересматривать. Я это открыто и честно говорил и в Брюсселе, когда мы встречались в феврале с руководителями Европейской комиссии, Европейского союза. Сказал: "Слушайте, я буду отстаивать национальные интересы. Если вы не будете согласны что-то менять в таких подходах, то народ Молдовы примет решение и все это отменит. А как по-другому? Мы что, должны становиться колонией кого-то либо инструментом, пешкой в какой-то вашей региональной, геополитической игре?" Нет, мы этого не допустим", — рассказал молдавский лидер.

По мнению президента, экономике Венгрии пойдут на пользу рынки ЕАЭС.

"Поэтому мы сделали первый шаг — подписали меморандум о сотрудничестве в начале апреля. Этот меморандум не противоречит другим соглашениям, которые есть у Молдовы. Второй шаг — мы подали заявку, чтобы получить статус наблюдателя в ЕАЭС. Эту заявку рассмотрели, и в октябре, скорее всего, будет принято окончательное решение. Все эти шаги для сближения с ЕАЭС. Станем мы членам ЕАЭС на каком-то этапе? Я этого не исключаю. Считаю, что для Молдовы это было бы правильно", — резюмировал Додон.