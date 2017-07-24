Импичмент Порошенко: в Украине оценили возможность процедуры

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Процедура импичмента президента Петра Порошенко малореальна на сегодняшний день, заявила бывший министр юстиции страны Елена Лукаш, пишет Lenta.ru.

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"Конституция Украины предусматривает импичмент за государственную измену или иное преступление. Это сложная и нереализуемая процедура. Судите сами: чтобы отстранить президента, парламент инициирует импичмент, создает следственную комиссию, включает в нее специального прокурора и следователей. По результатам работы комиссии парламент должен определиться и двумя третями от конституционного состава принять решение об обвинении", — пояснила Лукаш.

По ее словам, далее решение депутатов обязан проверить Конституционный суд.

"В свою очередь, Верховный суд может подтвердить вывод о наличии признаков преступления. И только после этого окончательное решение принимается тремя четвертями голосов от конституционного состава Верховной Рады", — отметила она.

Напомним, в июне глава фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко заявила, что считает обоснованной инициативу об импичменте президента Украины Петра Порошенко.