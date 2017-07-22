В ЛНР недоумевают из-за заявления Порошенко по срыву "хлебного перемирия"

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. В самопровозглашенной Луганской народной республике вызвало недоумение заявление президента Украины Петра Порошенко по срыву "хлебного перемирия", заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. В пятницу Порошенко заявил, что так называемое "хлебное перемирие" в Донбассе было сорвано ополченцами, за последние два дня погибли восемь украинских военных.

"Перемирие предполагает, что обстрелы прекращены. Как вы знаете, оно продлилось полчаса и было нарушено украинской стороной (24 июня — ред.) в районе участка предполагаемого разведения №1 Станица Луганская", — отметил Марочко.

Спикер выразил удивление, что президент Украины по какой-то причине только сейчас сделал заявление по этому поводу. "Комментарии, по-моему, не нужны. Но мы все равно надеемся на благоразумие украинских правителей", — сказал Марочко.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что Народная милиция ЛНР придерживается режима тишины и соблюдает минские договоренности. "Наши действия нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путем", — подчеркнул Марочко.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.