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    Политика

    Спецпредставитель США едет в Донбасс и Киев

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (20)

    (обновлено: )46310
    Как стало известно, 24 июля Волкер "будет в Киеве, чтобы встретиться с украинскими властями, чтобы обсудить суверенитет Украины и ее территориальную целостность".
    Курт Волкер
    УНИАН

    КИЕВ, 21 июл – РИА Новости Украина. Специальный представитель США по Украине Курт Волкер посетит Украину 21-24 июля. Об этом говорится в пресс-релизе госдепартамента США, поступившем в РИА Новости.

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    "Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер посетит 21 июля восточную Украину", — отмечает ведомство.

    "Двадцать четвертого июля он будет в Киеве, чтобы встретиться с украинскими властями, чтобы обсудить суверенитет Украины и ее территориальную целостность", — говорится в сообщении.

    Напомним, 7 июля Государственный департамент США назначил бывшего посла страны в НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине.

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