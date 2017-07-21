Спецпредставитель США едет в Донбасс и Киев

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости Украина. Специальный представитель США по Украине Курт Волкер посетит Украину 21-24 июля. Об этом говорится в пресс-релизе госдепартамента США, поступившем в РИА Новости.

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"Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер посетит 21 июля восточную Украину", — отмечает ведомство.

"Двадцать четвертого июля он будет в Киеве, чтобы встретиться с украинскими властями, чтобы обсудить суверенитет Украины и ее территориальную целостность", — говорится в сообщении.

Напомним, 7 июля Государственный департамент США назначил бывшего посла страны в НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине.