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КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Спецпосланник США в Украине Курт Волкер во вторник проводит встречу с депутатами Верховной рады, которые входят в неформальную парламентскую "минскую платформу", сообщила депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

Ранее сообщилось, что спецпосланником США в Украине назначен бывший американский постоянный представитель при НАТО Волкер, он будет заниматься координацией усилий Госдепартамента по урегулированию конфликта в Донбасее.

Ирина Фриз в Facebook Депутаты Рады проводят встречу со спецпосланником США Волкером

"В рамках Минской платформы парламента начали встречу с Куртом Волкером", — написала Фриз на своей странице в Facebook. Подробностей встречи депутат не сообщает.

Депутаты Рады в рамках неофициальной "минской платформы" обсуждают вопросы, связанные с урегулированием конфликта в Донбассе и выполнением минских соглашений.

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Накануне Волкер прибыл в Украину, где уже встретился с представителем Киева в контактной группе по Донбассу Леонидом Кучмой. Стороны обсудили урегулирование ситуации в Донбассе и договорились о поддержке дальнейших контактов на постоянной основе.