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    Депутаты Рады проводят встречу со спецпосланником США Волкером

    (обновлено: )22901
    Депутаты Рады в рамках неофициальной "минской платформы" обсуждают вопросы, связанные с урегулированием конфликта в Донбассе и выполнением минских соглашений.
    Специальный представитель США по урегулированию в Украине Курт Уолкер
    из открытых источников

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Спецпосланник США в Украине Курт Волкер во вторник проводит встречу с депутатами Верховной рады, которые входят в неформальную парламентскую "минскую платформу", сообщила депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

    Ранее сообщилось, что спецпосланником США в Украине назначен бывший американский постоянный представитель при НАТО Волкер, он будет заниматься координацией усилий Госдепартамента по урегулированию конфликта в Донбасее.

    Ирина Фриз в Facebook
    Депутаты Рады проводят встречу со спецпосланником США Волкером

    "В рамках Минской платформы парламента начали встречу с Куртом Волкером", — написала Фриз на своей странице в Facebook. Подробностей встречи депутат не сообщает.

    Депутаты Рады в рамках неофициальной "минской платформы" обсуждают вопросы, связанные с урегулированием конфликта в Донбассе и выполнением минских соглашений.

    Читайте также: Спецпредставитель США по Украине: кто вы, мистер Волкер?

    Накануне Волкер прибыл в Украину, где уже встретился с представителем Киева в контактной группе по Донбассу Леонидом Кучмой. Стороны обсудили урегулирование ситуации в Донбассе и договорились о поддержке дальнейших контактов на постоянной основе.

     

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