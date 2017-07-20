ООН не предприняла шагов, чтобы остановить оккупацию Крыма - замглавы МИД

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица увидел сходства между ситуацией в Руанде 1994 года и в Украине. Он поднял вопрос о положении в Крыму на заседании Совета Безопасности ООН по Африке.

В среду Совет Безопасности ООН провел заседание по теме "Мир и безопасность в Африке".

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"В вопросах предупреждения конфликтов и роста числа нарушений прав человека скорость реагирования ООН имеет критическое значение. В 1994 году ООН не удалось быстро отреагировать и предотвратить геноцид в Руанде, 20 лет спустя в Украине ООН, Совет Безопасности и генеральный секретарь не предприняли шагов, чтобы остановить оккупацию Крыма и военную агрессию России", — заявил на встрече Сергей Кислица.

Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Петр Ильичев в завершении своего выступления по теме заседания обратил внимание на заявление украинского дипломата. "Расцениваем как достойную сожаления очередную попытку делегации Украины отвлечь внимание Совета Безопасности от вопросов, которые мы сегодня обсуждаем", — сказал он.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.