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    Политика

    Луценко намерен заново внести представления на нардепов

    Тема:

    Рада в дыму. Снятие неприкосновенности с нардепов (88)

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    По словам генерального прокурора Юрия Луценко, с сентября все представления будут внесены повторно, никто из народных депутатов не избежит ответственности.
    Юрий Луценко и Назар Холодницкий на заседании Регламентного комитета
    УНИАН

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко обещает, что в сентябре повторно внесет все представления на нардепов, которые во вторник не поддержала Рада, сообщил генпрокурор в кулуарах парламента.

    Я поставил свечку за Ваше здоровье. Лозовой обратился к Луценко. Видео
    112 Украина/Youtube
    "Я поставил свечку за Ваше здоровье". Лозовой обратился к Луценко

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    "С сентября все представления будут внесены повторно. Никто не избежит ответственности", — сказал генпрокурор.

    Кроме того, он отметил, что недоволен решением Рады.

    По словам Луценко, суд может избрать меру пресечения для народных депутатов только после того, как Рада даст на это согласие.

    В свою очередь руководитель САП Назар Холодницкий назвал рассмотрение представлений ГПУ во вторник сюрреализмом.

    "На черное здесь говорили белое", — отметил он.

    Также Холодницкий заметил, что Розенблат и Поляков оставили за собой возможность влияния на свидетелей, возможность уничтожения доказательств, а также возможность покинуть страну.

    Ранее сообщалось, что Верховная Рада рассматривала представления Генпрокуратуры в течение пяти часов. Депутаты дали согласие на лишение неприкосновенности Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблата, а в отношении Евгения Дейдея и Андрея Лозового — отказали.

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