Луценко анонсировал новые дела против депутатов и министров

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко анонсировал новые громкие дела против представителей нынешней власти – исполнительной и законодательной. Сейчас продолжаются расследования. Об этом Луценко сказал эфире телеканала "1+1".

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"Анализ действий судебной ветви власти – исключительная компетенция Национального антикоррупционного бюро. Поэтому мы сосредоточены над деятелями прошлого и нынешнего дня с исполнительной и законодательной ветвей власти. Так, мы сейчас рассматриваем дела, в которых речь идет и о депутатах, и о действующих министрах. Хочу напомнить, что мы этим занимаемся параллельно с предоставлением оценки экс-президента Януковича, около двух десятков его приспешников, которые разворовали страну, и следствие по всем ним закончено. За прошлый год мы отдали в суд 1200 взяточников действующей власти. И в этом году собираемся только увеличивать темпы и высоту должностей тех, кто разворовывает страну", — заверил генпрокурор.

Ранее парламентарии рассмотрели представления, поданные генпрокурором, на представителей "Народного фронта" — Евгения Дейдея и Максима Полякова, на нардепа от депутатской группы "Воля народа" Олеся Довгого, а также на члена фракции "Радикальная партия" Андрея Лозового. Во всех четырех случаях комитет не поддержал представления Юрия Луценко.