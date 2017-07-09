наверх
09.07.201721:09
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Луценко анонсировал новые дела против депутатов и министров

    Тема:

    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора (65)

    (обновлено: )8710
    Согласно информации генерального прокурора Украины Юрия Луценко, сейчас рассматриваются дела, в которых речь идет и о депутатах, и о действующих министрах.
    Юрий Луценко
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко анонсировал новые громкие дела против представителей нынешней власти – исполнительной и законодательной. Сейчас продолжаются расследования. Об этом Луценко сказал эфире телеканала "1+1".

    Игорь Луценко. Архивное фото
    УНИАН
    Луценко против системы неприкосновенности. Причем здесь Безруков?

    Читайте также: Рейтер: Siemens участвует в установке турбин в Крыму

    "Анализ действий судебной ветви власти – исключительная компетенция Национального антикоррупционного бюро. Поэтому мы сосредоточены над деятелями прошлого и нынешнего дня с исполнительной и законодательной ветвей власти. Так, мы сейчас рассматриваем дела, в которых речь идет и о депутатах, и о действующих министрах. Хочу напомнить, что мы этим занимаемся параллельно с предоставлением оценки экс-президента Януковича, около двух десятков его приспешников, которые разворовали страну, и следствие по всем ним закончено. За прошлый год мы отдали в суд 1200 взяточников действующей власти. И в этом году собираемся только увеличивать темпы и высоту должностей тех, кто разворовывает страну", — заверил генпрокурор.

    Ранее парламентарии рассмотрели представления, поданные генпрокурором, на представителей "Народного фронта" — Евгения Дейдея и Максима Полякова, на нардепа от депутатской группы "Воля народа" Олеся Довгого, а также на члена фракции "Радикальная партия" Андрея Лозового.  Во всех четырех случаях комитет не поддержал представления Юрия Луценко.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко и секретарь ООН Антониу Гутерреш
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа
    Акции протеста в Гамбурге
    Протестный Гамбург: итоги саммита G20