Луценко: прокуратура готовит подозрение против Кернеса

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Генпрокуратура готовит подозрение против мэра Харькова Геннадия Кернеса относительно незаконного выделения земель. Об этом сказал глава ГПУ Юрий Луценко в ходе заседания вечернего заседания Верховной Рады, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Шестое представление, которое я внес на господина Добкина, очень похоже на это, которое мы сейчас обсуждаем (против Олеся Довгого, — ред.). Господин Добкин был председателем Харьковского горсовета и вместе со своим секретарем Кернесом сделали точно такую же аферу и будут привлекаться в таком же порядке. Правда, господин Добкин у нас неприкосновенный, а господин Кернес прикосновенный. Поэтому подозрение господину Кернесу будет объявлено тогда, когда следователи и прокурор его согласуют, а относительно господина Добкина — только тогда, когда вы дадите мне такую возможность", — сказал Луценко.