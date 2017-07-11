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    Политика

    Луценко: прокуратура готовит подозрение против Кернеса

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    Геннадий Кернес
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Генпрокуратура готовит подозрение против мэра Харькова Геннадия Кернеса относительно незаконного выделения земель. Об этом сказал глава ГПУ Юрий Луценко в ходе заседания вечернего заседания Верховной Рады, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

    "Шестое представление, которое я внес на господина Добкина, очень похоже на это, которое мы сейчас обсуждаем (против Олеся Довгого, — ред.). Господин Добкин был председателем Харьковского горсовета и вместе со своим секретарем Кернесом сделали точно такую же аферу и будут привлекаться в таком же порядке. Правда, господин Добкин у нас неприкосновенный, а господин Кернес прикосновенный. Поэтому подозрение господину Кернесу будет объявлено тогда, когда следователи и прокурор его согласуют, а относительно господина Добкина — только тогда, когда вы дадите мне такую возможность", — сказал Луценко.

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