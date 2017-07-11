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    Политика

    Украина ходит по миру, как попрошайка - Мураев

    (обновлено: )621123
    По словам народного депутата Евгения Мураева, после встреч первых лиц Украины с западными партнерами вряд ли стоит ожидать каких-то прорывов.
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    Евгений Мураев, facebook

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Украина перестала быть интересной Западу в качестве воина с "всемирным злом" РФ, отметил в комментарии РИА Новости Украина внефракционный нардеп Евгений Мураев.

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    Facebook Victor Andrusiv
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    В воскресенье, 9 июля, в Украину с коротким визитом прибыл госсекретарь США Рэкс Тиллерсон. Его встреча с Петром Порошенко продлилась около часа и ее основной темой стала ситуация на Донбассе и ее урегулирование. Координировать все усилия США по разрешению конфликта на востоке Украины будет спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер.

    "Мне кажется, не стоит ожидать каких-то существенных изменений", — считает Мураев. "Для Украины просто сформируют дополнительные требования, которые появились в результате переговоров основных геополитических игроков. В целом же концепция не изменится — второй Ялтинской конференции не будет, а Украина так и останется объектом, а не субъектом геополитики. У РФ и США гораздо больше совместных интересов, и финансовых, и экономических, и военных. Думаю, что в первую очередь на повестке дня стоит вопрос Сирии, поскольку он значительно влияет на Европу. Украине сегодня нечего предложить своим западным партнерам, Украина, как попрошайка только ходит и просит, олицетворяя собой образ воина со "всемирным злом" в виде России". Правда, на Западе это уже никому не нужно, не интересно и давно никого не устраивает. То, что хотели добиться просадив экономику РФ путем санкций уже получено и это оказалось не сильно эффективным".

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