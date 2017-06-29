Эксперты: бюджетная резолюция Кабмина — это прогноз "пальцем в небо"

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Кабинет министров Украины одобрил основные направления бюджетной политики на 2018-2020 года, приняв бюджетную резолюцию на следующие три года. Согласно консервативному сценарию, правительство прогнозирует, что экономика через три года вырастет на 11%, инфляция уменьшится до 5%, государственный долг снизится с 66,8% до 55% от ВВП, а дефицит бюджета — с 3% до 2% от ВВП.

Кроме того, бюджетная резолюция предусматривает постепенное снижение среднегодового курса гривны к доллару: в базовом сценарии, в частности, сказано, что в текущем году среднегодовой курс гривны прогнозируется на уровне 27,8 гривен за доллар, в 2018 году – на уровне 29,3 гривен за доллар, в 2019 – 30,5 гривен за доллар, а в 2020 – 31 гривна за доллар.

Экономические эксперты на пресс-конференции в РИА Новости Украина, проанализировав планы правительства, полагают, что одобренная бюджетная резолюция далека от реальности, и более того, свидетельствует о том, что Кабмин не собирается ни чего предпринимать для стимулирования экономического роста.

Калька с меморандума МВФ

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко назвал бюджетную резолюцию правительства фактической калькой с Меморандума с Международным валютным фондом.

"Смысл бюджетная резолюция имеет только тогда, когда есть реальный прогноз. Складывается такое впечатление, что резолюцию делали не для экономики Украины, а чтобы порадовать дядюшек и тетушек из МВФ. Тот же рост ВВП, та же инфляция, даже уровень безработицы, рост номинальной и реальной зарплаты — все точь в точь. Я понимаю, что они хотят подлизаться к МВФ и взяли Меморандум за основу, но возникает вопрос: а вы уверены, что это будет?" — сказал Александр Охрименко.

По его словам, сама по себе бюджетная резолюция, если ее правильно сделать, — это очень хорошая и нужная вещь.

"Но в идеальном варианте она должна начинаться не с Меморандума МВФ, чтобы им понравиться, а с реального прогноза… Реальный прогноз может быть не совсем красивый, может быть обидным: там может быть рост ВВП не 4%, а условно говоря, минус 4%, инфляция не 8%, а 20%. И этот реальный прогноз должен учитывать и возможные изменения цены на нефть, что немаловажно, и на зерно, и общемировую тенденцию, и то, что в Украине происходит — и старении нации, и рост гастарбайтеров. То есть он должен быть реально просчитан, и в этом есть логика бюджетной резолюции, что она по сути не должна быть красивой, а должна быть правдивой", — уверен Охрименко.

Пальцем в небо

Экономический эксперт Всеволод Степанюк напомнил, что последние лет двадцать в Украине никакого прогнозирования не проводится.

"Боюсь, что сейчас в Украине вообще нет интеллектуального потенциала, чтобы вообще этим заниматься. Поэтому этот прогноз (бюджетная резолюция — Ред.) называется "пальцем в небо". Более того, все сценарии роста экономики предполагают деградацию страны, потому что после падения на 50 и более процентов экономики, даже рост в 4% — это продолжение падения, прежде всего, это деградация", - сказал Степанюк.

По его мнению, бюджет страны предназначен не для того. Чтобы его разворовывать и отправлять в оффшоры, а чтобы стимулировать экономику.

"Можно добиться роста экономики и на 10% ежегодно. Но для этого нужно что-то делать. Правительство же расписывается, что оно ничего, в принципе, делать не собирается, потому что 4% — это не рост, а если взять и бросить миллиардов 20 на строительство дорог, то рост будет больше, чем 4%. В этих цифрах, к сожалению, заложено то, что мы будем и дальше иметь "вражеские" отношения на восточных и северных границах страны, потому что в случае нормализации отношений даже ничегонеделание даст рост более 10% в год. Это подчеркивает то, что власть и дальше намерена углублять и поощрять вражду с ближайшими соседями страны", - считает эксперт.

Степанюк отметил, что абсолютно не ясно, за счет чего правительство намерено достичь хотя бы того роста экономики, который запланирован на будущий год.

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"Драйвером мировой экономики сегодня является Китай, а у нас за пять месяцев этого года экспорт в Китай на 38%, правда, с Российской Федерацией вырос на 38%, но это вопреки, а не благодаря усилиям правительства. Обратите внимание, на очень интересные цифры: общий экспорт у нас за пять месяцев вырос на 26,8%, при этом импорт вырос на 24%, и это вроде бы неплохие показатели. Но при этом объем ВВП у нас правительством прогнозируется в 2% в этом году. Еще лет десять назад 1% роста экспорта давал в среднем 0,5% роста ВВП. Что значит, когда экспорт растет на 26,8%, а ВВП на 2%? Это значит, что мы не производим в стране вообще никакой добавочной стоимости…. Я не вижу, за счет чего правительство вообще собирается развивать экономику, к бюджетной резолюции было бы неплохо приложить какой-то план развития, но его нет, и мы не видим, на базе чего эта бюджетная резолюция сделана, во исполнение какой программы правительства она сделана. Это какая-то филькина грамота в угоду МВФ", — пояснил Степанюк.

Набор пустых фраз

Экономический аналитик Виктор Скаршевский считает, что бюджетная резолюция не имеет никакого отношения к реальному бюджетному процессу.

"Это просто набор пустых фраз, деклараций, без расчетов, без каких-либо обоснований. Как мы все знаем и видим, каждый год, особенно последних три года, в Украине происходит так называемая "бюджетная ночь", и там никто не смотрит ни на какие бюджетные декларации, а просто идут торги между депутатами, фракциями, Администрацией президента, правительством и другими заинтересованными лицами — делят бюджетные деньги. Поэтому не надо переоценивать значимость этого документа", — сказал Виктор Скаршевский.

По его словам, если же правительство будет реализовывать планы, заложенные в бюджетной резолюции, то следует ожидать дальнейшего усиления налогового давления.

"Там нет ни слова о снижении налогов, об упрощении администрирования, но зато там есть борьба с неуплатой и минимизацией налогов (а мы знаем, как наша некоррупционная Государственная фискальная служба с этим борется: избирательно и не против всех). Там есть повышение ставок акцизов, потому что нужно повысить их до европейского уровня (зарплаты, доходы — это дело десятое, а акцизы должны быть, как в Европе). Поэтому если правительство сейчас это записывает, оно будет просто продолжать ту же политику, которую оно осуществляет сегодня", — предупредил Скаршевский.