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    Аналитика и комментарии

    Эксперты: бюджетная резолюция Кабмина — это прогноз "пальцем в небо"

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    По мнению экспертов, бюджетная резолюция никак не повлияет ни на экономическую политику, ни на экономическую ситуацию в стране, более того, если эта «филькина грамота» будет реализована, она обречет Украину на дальнейшую деградацию экономики.
    Кабинет министров Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Кабинет министров Украины одобрил основные направления бюджетной политики на 2018-2020 года, приняв бюджетную резолюцию на следующие три года. Согласно консервативному сценарию, правительство прогнозирует, что экономика через три года вырастет на 11%, инфляция уменьшится до 5%, государственный долг снизится с 66,8% до 55% от ВВП, а дефицит бюджета — с 3% до 2% от ВВП.

    Кроме того, бюджетная резолюция предусматривает постепенное снижение среднегодового курса гривны к доллару: в базовом сценарии, в частности, сказано, что в текущем году среднегодовой курс гривны прогнозируется на уровне 27,8 гривен за доллар, в 2018 году – на уровне 29,3 гривен за доллар, в 2019 – 30,5 гривен за доллар, а в 2020 – 31 гривна за доллар. 

    Экономические эксперты на пресс-конференции в РИА Новости Украина, проанализировав планы правительства, полагают, что одобренная  бюджетная резолюция далека от реальности, и более того, свидетельствует о том, что Кабмин не собирается ни чего предпринимать для стимулирования экономического роста.

    Охрименко: бюджетная резолюция от Кабмина — калька меморандума с МВФ. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Аналитик: бюджетная резолюция от Кабмина - "калька" меморандума с МВФ

    Калька с меморандума МВФ

    Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко назвал бюджетную резолюцию правительства фактической калькой с Меморандума с Международным валютным фондом.

    "Смысл бюджетная резолюция имеет только тогда, когда есть реальный прогноз.  Складывается такое впечатление, что резолюцию делали не для экономики Украины, а чтобы порадовать дядюшек и тетушек из МВФ. Тот же рост ВВП, та же инфляция, даже уровень безработицы, рост номинальной и реальной зарплаты — все точь в точь. Я понимаю, что они хотят подлизаться к МВФ и взяли Меморандум за основу, но возникает вопрос: а вы уверены, что это будет?" — сказал Александр Охрименко.

    По его словам, сама по себе бюджетная резолюция, если ее правильно сделать, — это очень хорошая и нужная вещь.

    "Но в идеальном варианте она должна начинаться не с Меморандума МВФ, чтобы им понравиться, а с реального прогноза… Реальный прогноз может быть не совсем красивый, может быть обидным: там может быть рост ВВП не 4%, а условно говоря, минус 4%, инфляция не 8%, а 20%. И этот реальный прогноз должен учитывать и возможные изменения цены на нефть, что немаловажно, и на зерно,  и общемировую тенденцию, и то, что в Украине происходит — и старении нации, и рост гастарбайтеров. То есть он должен быть реально просчитан, и в этом есть логика бюджетной резолюции, что она по сути не должна быть красивой, а должна быть правдивой", — уверен Охрименко.

    Пальцем в небо

    Экономический эксперт Всеволод Степанюк напомнил, что последние лет двадцать в Украине никакого прогнозирования не проводится.

    "Боюсь, что сейчас в Украине вообще нет интеллектуального потенциала, чтобы вообще этим заниматься. Поэтому этот прогноз (бюджетная резолюция — Ред.) называется "пальцем в небо". Более того, все сценарии роста экономики предполагают деградацию страны, потому что после падения на 50 и более процентов экономики, даже рост в 4% — это продолжение падения, прежде всего, это деградация", - сказал Степанюк.

    Степанюк: Украину обедняют с целью взять под контроль миллиарды долларов
    РИА Новости Украина
    Украину обедняют с целью взять под контроль миллиарды долларов - эксперт

    По его мнению, бюджет страны предназначен не для того. Чтобы его разворовывать и отправлять в оффшоры, а чтобы стимулировать экономику

    "Можно добиться роста экономики и на 10% ежегодно. Но для этого нужно что-то делать. Правительство же расписывается, что оно ничего, в принципе, делать не собирается, потому что 4% — это не рост, а если взять и бросить миллиардов 20 на строительство дорог, то рост будет больше, чем 4%. В этих цифрах, к сожалению, заложено то, что мы будем и дальше иметь "вражеские" отношения на восточных и северных границах страны, потому что в случае нормализации отношений даже ничегонеделание даст рост более 10% в год. Это подчеркивает то, что власть и дальше намерена углублять и поощрять вражду с ближайшими соседями страны", - считает эксперт.

    Степанюк отметил, что абсолютно не ясно, за счет чего правительство намерено достичь хотя бы того роста экономики, который запланирован на будущий год.

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    "Драйвером мировой экономики сегодня является Китай, а у нас за пять месяцев этого года экспорт в Китай на 38%, правда, с Российской Федерацией вырос на 38%, но это вопреки, а не благодаря усилиям правительства. Обратите внимание, на очень интересные цифры: общий экспорт у нас за пять месяцев вырос на 26,8%, при этом импорт вырос на 24%, и это вроде бы неплохие показатели. Но при этом объем ВВП у нас правительством прогнозируется в 2% в этом году. Еще лет десять назад 1% роста экспорта давал в среднем 0,5% роста ВВП. Что значит, когда экспорт растет на 26,8%, а ВВП на 2%? Это значит, что мы не производим в стране вообще никакой добавочной стоимости…. Я не вижу, за счет чего правительство вообще собирается развивать экономику, к бюджетной резолюции было бы неплохо приложить какой-то план развития, но его нет, и мы не видим, на базе чего эта бюджетная резолюция сделана, во исполнение какой программы правительства она сделана. Это какая-то филькина грамота в угоду МВФ", — пояснил Степанюк.

    Набор пустых фраз

    Экономический аналитик Виктор Скаршевский считает, что бюджетная резолюция не имеет никакого отношения к реальному бюджетному процессу

    Скаршевский: Украину ждет дефолт либо очередная реструктуризация долга
    РИА Новости Украина
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    "Это просто набор пустых фраз, деклараций, без расчетов, без каких-либо обоснований. Как мы все знаем и видим, каждый год, особенно последних три года, в Украине происходит так называемая "бюджетная ночь", и там никто не смотрит ни на какие бюджетные декларации, а просто идут торги между депутатами, фракциями, Администрацией президента,  правительством и другими заинтересованными лицами — делят бюджетные деньги. Поэтому не надо переоценивать значимость этого документа", — сказал Виктор Скаршевский.

    По его словам, если же правительство будет реализовывать планы, заложенные в бюджетной резолюции, то следует ожидать дальнейшего усиления налогового давления.

    "Там нет ни слова о снижении налогов, об упрощении администрирования, но зато там есть борьба с неуплатой и минимизацией налогов (а мы знаем, как наша некоррупционная Государственная фискальная служба с этим борется: избирательно и не против всех). Там есть повышение ставок акцизов, потому что нужно повысить их до европейского уровня (зарплаты, доходы — это дело десятое, а акцизы должны быть, как в Европе). Поэтому если правительство сейчас это записывает, оно будет просто продолжать ту же политику, которую оно осуществляет сегодня", — предупредил Скаршевский.

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