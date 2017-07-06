СБУ завела дело на потерявшихся российских пограничников

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины завела уголовное дело на двух потерявшихся российских пограничников, вменяет им "посягательство на территориальную целостность" Украины, сообщила в четверг пресс-служба СБУ.

На минувшей неделе пресс-служба ПУ ФСБ России по Крыму сообщила, что два сотрудника пограничного управления по Крыму в ночь на 30 июня сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны украинскими пограничниками.

"Третьего июля Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в уголовном производстве по части второй статьи 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) в отношении задержанных в Херсонской области российских пограничников", — говорится в сообщении.

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Ранее Госпогранслужба Украины заявила о задержании в Херсонской области двух человек без документов. Как заявил глава ведомства Виктор Назаренко, задержание российских пограничников произошло на берегу Перекопского залива. Они арестованы на 15 суток.