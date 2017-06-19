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    Пограничник подбросил девушке наркотики, чтобы сделать предложение

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    На пограничном пункте "Ягодин" пограничники задержали девушку, в вещах которой обнаружили пакеты с веществами, похожими на наркотические. После допроса и угроз тюремным заключением выяснилось, что это - розыгрыш.
    Канал Андрій Гнатюк на youtube

    Розыгрыш устроил для девушки ее жених, сообщило издание Район.Любомиль.

    Жительница села Ровно Любомильского района Волынской области Оксана Тычковская возвращалась в Украину из Польши к своему жениху, Юрию Петруке, который недавно окончил Национальную академию Госпогранслужбы. При пересечении границы на автомобиль, в котором ехали девушка и ее мать, отреагировала служебная овчарка пограничников.

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    Автомобиль направили на детальный осмотр, во время которого нашли два больших пакета с белым порошком и еще "несколько таблеток, запрещенных для ввоза в Украину". Специалисты, которые осмотрели находку, предположили, что это амфетамин или героин. Тычковскую предупредили, что за контрабанду наркотических веществ ей может грозить тюремное заключение сроком от 3 до 6 лет. Девушка свою причастность к находке отрицала и уверяла, не перевозила ничего запрещенного.

    Кульминацией истории стало появление на месте происшествия жениха Тычковской, пограничника Юрия Петруки. Выяснилось, что история с контрабандой была его розыгрышем, а белым веществом в пакетах была сахарная пудра.

    Мужчина со 101 красной розой подошел к девушке и сделал ей предложение. Удивленная ​​невеста, со слезами на глазах, приняла предложение выйти замуж и ответила "да".

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