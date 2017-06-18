Пограничники нашли в автобусе из России товары "военного назначения"

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Пограничники обнаружили и изъяли два танковых прожектора при досмотре рейсового автобуса, который следовал из России в Украину. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Товары военного назначения обнаружили сегодня утром в пункте пропуска "Сеньковка" пограничники Черниговского отряда. Пакет с товаром обнаружили в рейсовом автобусе, который прибыл на въезд в Украину и направлялся из России. Во время осмотра транспортного средства пограничный наряд совместно с сотрудником таможенного поста обнаружили в багажном отделении автобуса два танковых прожектора типа "Луна", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, из объяснений водителя автобуса стало известно, что передачу, которую он получил в Петербурге от неизвестного, должны были забрать в одном из украинских городов.

Прожекторы изъяты. Пограничники сообщили об этом управлению Службы безопасности Украины (СБУ) в Черниговской области.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники задержали гражданина страны, который работал на медиаресурсы ополченцев и брал интервью у командира батальона самопровозглашенной ДНР "Сомали" Михаила Толстых, известного как "Гиви".