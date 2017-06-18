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    Общество

    Пограничники нашли в автобусе из России товары "военного назначения"

    (обновлено: )11502
    Как сообщается, во время осмотра транспортного средства пограничный наряд совместно с сотрудником таможенного поста обнаружили в багажном отделении автобуса два танковых прожектора типа "Луна".
    Танковые прожекторы в автобусе из России
    Государственная пограничная служба Украины

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Пограничники обнаружили и изъяли два танковых прожектора при досмотре рейсового автобуса, который следовал из России в Украину. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

    Пограничники провели учения на границе с Россией
    twitter.com/Yatsenyuk_AP
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    "Товары военного назначения обнаружили сегодня утром в пункте пропуска "Сеньковка" пограничники Черниговского отряда. Пакет с товаром обнаружили в рейсовом автобусе, который прибыл на въезд в Украину и направлялся из России. Во время осмотра транспортного средства пограничный наряд совместно с сотрудником таможенного поста обнаружили в багажном отделении автобуса два танковых прожектора типа "Луна", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, из объяснений водителя автобуса стало известно, что передачу, которую он получил в Петербурге от неизвестного, должны были забрать в одном из украинских городов.

    Прожекторы изъяты. Пограничники сообщили об этом управлению Службы безопасности Украины (СБУ) в Черниговской области.

    Ранее сообщалось, что украинские пограничники задержали гражданина страны, который работал на медиаресурсы ополченцев и брал интервью у командира батальона самопровозглашенной ДНР "Сомали" Михаила Толстых, известного как "Гиви".

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