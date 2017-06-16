Пограничники не пропустили в Украину восемь россиян-байкеров

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости. Сотрудники государственной пограничной службы Украины не пропустили в страну на ежегодную всемирную встречу байкеров в Киеве восемь россиян, одного гражданина Марокко и одного — Германии, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"В ходе оформления пограничники не пропустили через границу десять иностранцев, которые направили на встречу байкерского клуба. Один из них, гражданин Марокко, не имел соответствующих документов для въезда в нашу страну, на другого иностранца — гражданина Германии — сработала база данных Интерпола из-за проблем с документами. Остальные иностранцы были гражданами России", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, все иностранцы прилетели тремя разными рейсами, во время пограничного контроля не подтвердили цели своей поездки, поскольку не заявляли о фактическом участии в съезде.