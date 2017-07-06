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    Прокуроры попросили суд назначить Януковичу государственного адвоката

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    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (623)

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    После просмотра заявления Януковича, в котором тот отказался от своих адвокатов Игоря Федоренко и Виталия Сердюка, прокурор Максим Крым выступил с ходатайством о назначении экс-президенту адвоката из Центра бесплатной правовой помощи.
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Прокуроры обратились к Оболонскому районному суду г. Киева с ходатайством назначить бывшему президенту Виктору Януковичу государственного адвоката.

    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Политически необходимый процесс над Януковичем

    Ранее Янукович заявил, что отзовет своих защитников из судебного процесса по делу о госизмене и отказывается участвовать в нем. В четверг адвокаты Януковича заявили о выходе из судебного процесса.

    После просмотра заявления Януковича, в котором тот отказался от своих адвокатов Игоря Федоренко и Виталия Сердюка, прокурор Максим Крым выступил с ходатайством о назначении экс-президенту адвоката из Центра бесплатной правовой помощи, передает УНИАН.

    После этого председательствующий по делу судья Владислав Девятко объявил перерыв до 10.00 12 июля.

    Суд удалился в совещательную комнату принимать решение по ходатайству прокуроров.

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    Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства. Только по делу о госизмене прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину. Ожидается, что 6 июля заседание по этому делу возобновится после перерыва.

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