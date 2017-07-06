Прокуроры попросили суд назначить Януковичу государственного адвоката

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Прокуроры обратились к Оболонскому районному суду г. Киева с ходатайством назначить бывшему президенту Виктору Януковичу государственного адвоката.

Ранее Янукович заявил, что отзовет своих защитников из судебного процесса по делу о госизмене и отказывается участвовать в нем. В четверг адвокаты Януковича заявили о выходе из судебного процесса.

После просмотра заявления Януковича, в котором тот отказался от своих адвокатов Игоря Федоренко и Виталия Сердюка, прокурор Максим Крым выступил с ходатайством о назначении экс-президенту адвоката из Центра бесплатной правовой помощи, передает УНИАН.

После этого председательствующий по делу судья Владислав Девятко объявил перерыв до 10.00 12 июля.

Суд удалился в совещательную комнату принимать решение по ходатайству прокуроров.

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Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства. Только по делу о госизмене прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину. Ожидается, что 6 июля заседание по этому делу возобновится после перерыва.