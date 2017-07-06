Суд начнет изучать доказательства сторон по делу Януковича

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева в четверг продолжит рассмотрение уголовного дела против бывшего президента Украины Виктора Януковича по обвинению в государственной измене. Начинается судебное следствие, в ходе которого стороны процесса предъявят свои доказательства по делу.

На судебном заседании в четверг, начало которого запланировано на 10.00, стороны процесса должны представить свои письменные и вещественные доказательства по делу. При этом сначала свои доказательства должно предъявить государственное обвинение в лице прокуроров, а после этого – защитники обвиняемого.

Если в четверг суд успеет завершить изучение всех доказательств, он должен будет рассмотреть вопрос о вызове в суд свидетелей. Ранее суд поручил сторонам процесса подготовить точные списки людей, которых они хотят допросить в ходе заседания.

Согласно спискам прокуратуры, которые ранее опубликовали СМИ, гособвинение планирует заявить ходатайство о допросе в суде более 140 свидетелей, среди которых, в частности, бывшее и нынешнее руководство Украины: глава МВД Арсен Аваков, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и экс-премьер Арсений Яценюк.

В свою очередь защита ранее также заявила о намерении допросить в суде ряда высокопоставленных лиц, среди которых в том числе президент Украины Петр Порошенко, Турчинов и Яценюк.

Окончательный список свидетелей, которые будут допрошены в судебном процессе, утвердит суд.

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Ранее Виктор Янукович заявил, что правда о событиях на Майдане будет установлена, несмотря на то что нынешняя власть в Киеве не хочет этого.