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    Политика

    Суд начнет изучать доказательства сторон по делу Януковича

    Тема:

    Суд по делу о госизмене Януковича (617)

    (обновлено: )25
    В ходе судебного заседания стороны процесса должны представить свои письменные и вещественные доказательства по делу, но сначала свои доказательства должно предъявить государственное обвинение в лице прокуроров.
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева в четверг продолжит рассмотрение уголовного дела против бывшего президента Украины Виктора Януковича по обвинению в государственной измене. Начинается судебное следствие, в ходе которого стороны процесса предъявят свои доказательства по делу.

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    РИА Новости Украина
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    На судебном заседании в четверг, начало которого запланировано на 10.00, стороны процесса должны представить свои письменные и вещественные доказательства по делу. При этом сначала свои доказательства должно предъявить государственное обвинение в лице прокуроров, а после этого – защитники обвиняемого.

    Если в четверг суд успеет завершить изучение всех доказательств, он должен будет рассмотреть вопрос о вызове в суд свидетелей. Ранее суд поручил сторонам процесса подготовить точные списки людей, которых они хотят допросить в ходе заседания.

    Согласно спискам прокуратуры, которые ранее опубликовали СМИ, гособвинение планирует заявить ходатайство о допросе в суде более 140 свидетелей, среди которых, в частности, бывшее и нынешнее руководство Украины: глава МВД Арсен Аваков, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, секретарь Совета национальной безопасности и обороны  Александр Турчинов и экс-премьер Арсений Яценюк.

    В свою очередь защита ранее также заявила о намерении допросить в суде ряда высокопоставленных лиц, среди которых в том числе президент Украины Петр Порошенко, Турчинов и Яценюк.

    Окончательный список свидетелей, которые будут допрошены в судебном процессе, утвердит суд.

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    Ранее Виктор Янукович заявил, что правда о событиях на Майдане будет установлена, несмотря на то что нынешняя власть в Киеве не хочет этого.

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