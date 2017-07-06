Правда о Майдане. Власти хотят скрыть собственные преступления - Янукович

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Все действия нынешней украинской власти, в том числе и процесс о госизмене, направлены на оправдание собственных преступлений, заявил экс-президент Украины Виктор Янукович.

"Все действия власти направлены на оправдание собственных преступлений. Власть пытается прикрыться так называемым процессом, а, на самом деле, судилищем, для того чтобы отвлечь внимание и скрыть собственные преступления: государственный переворот, узурпацию власти, потерю территориальной целостности, развязывание братоубийственной войны", — сказал Янукович в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, "(президент Украины Петр) Порошенко и его преступная клика продолжает геноцид собственного народа". Янукович также призвал сравнить время, когда он был действующим президентом, с нынешним.

"Идет братоубийственная война, и они ничего не делают, чтобы ее прекратить, чтобы мирным путем восстановить единство Украины", — подчеркнул экс-президент.

Он призвал посмотреть на то, "что происходит с инфляцией и коммунальными тарифами, которые только в этом году поднялись вдвое". "Посмотрите на безудержную хамскую коррупцию, которая… те, кто при власти, крадут у народа миллиарды, да еще и хвастаются этим. Посмотрите на безработицу, посмотрите на уровень преступности, во всем этом их вина. По их вине гибнут и остаются без помощи люди, по их вине жизнь в Украине стала невыносимо тяжелой. Они за это хотят меня судить".

"Все приговоры этой преступной власти ничтожны, а вот их судить украинский народ будет по-настоящему. Уверен, истина будет установлена. Организаторы судилища думают, что лишили меня возможности донести правду гражданам Украины через суд. У меня есть другие способы", — добавил Янукович.

Он заявил, что желает, чтобы граждане Украины "жили в мире и уверенно смотрели в будущее, чтобы гордились не возможностью уехать из Украины, а перспективами жить в своей стране, растить детей, чувствовать себя защищенными и уверенно смотреть в будущее".

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Ранее Виктор Янукович заявил, что правда о событиях на Майдане будет установлена, несмотря на то что нынешняя власть в Киеве не хочет этого.