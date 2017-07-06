наверх
06.07.201708:13
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Правда о Майдане. Власти хотят скрыть собственные преступления - Янукович

    Тема:

    Суд по делу о госизмене Януковича (616)

    (обновлено: )28830
    Экс-президент Украины Виктор Янукович призвал сравнить время, когда он был действующим президентом, с нынешним главой государства, и констатировал наличие коррупции в Украине.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Все действия нынешней украинской власти, в том числе и процесс о госизмене, направлены на оправдание собственных преступлений, заявил экс-президент Украины Виктор Янукович.

    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Политически необходимый процесс над Януковичем

    "Все действия власти направлены на оправдание собственных преступлений. Власть пытается прикрыться так называемым процессом, а, на самом деле, судилищем, для того чтобы отвлечь внимание и скрыть собственные преступления: государственный переворот, узурпацию власти, потерю территориальной целостности, развязывание братоубийственной войны", — сказал Янукович в эфире телеканала "Россия 24".

    По его словам, "(президент Украины Петр) Порошенко и его преступная клика продолжает геноцид собственного народа". Янукович также призвал сравнить время, когда он был действующим президентом, с нынешним.

    "Идет братоубийственная война, и они ничего не делают, чтобы ее прекратить, чтобы мирным путем восстановить единство Украины", — подчеркнул экс-президент.

    Он призвал посмотреть на то, "что происходит с инфляцией и коммунальными тарифами, которые только в этом году поднялись вдвое". "Посмотрите на безудержную хамскую коррупцию, которая… те, кто при власти, крадут у народа миллиарды, да еще и хвастаются этим. Посмотрите на безработицу, посмотрите на уровень преступности, во всем этом их вина. По их вине гибнут и остаются без помощи люди, по их вине жизнь в Украине стала невыносимо тяжелой. Они за это хотят меня судить".

    "Все приговоры этой преступной власти ничтожны, а вот их судить украинский народ будет по-настоящему. Уверен, истина будет установлена. Организаторы судилища думают, что лишили меня возможности донести правду гражданам Украины через суд. У меня есть другие способы", — добавил Янукович.

    Он заявил, что желает, чтобы граждане Украины "жили в мире и уверенно смотрели в будущее, чтобы гордились не возможностью уехать из Украины, а перспективами жить в своей стране, растить детей, чувствовать себя защищенными и уверенно смотреть в будущее".

    Читайте также: Трамп в Польше: спецкор об историческом визите

    Ранее Виктор Янукович заявил, что правда о событиях на Майдане будет установлена, несмотря на то что нынешняя власть в Киеве не хочет этого.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    МИД Украины
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Нардеп Олесь Довгий
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Донецкой области
    Крушение MH17. Суд пройдет в Нидерландах
    Флаги Польши и России
    Саммит G20. Встреча Путина и Трампа