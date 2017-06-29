Критическую инфраструктуру подключат к госсистеме киберзащиты - Турчинов

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что СНБО планирует подключить к государственной системе киберзащиты все объекты критической инфраструктуры.

"Объекты критической инфраструктуры — это безопасность государства, и все они, независимо от того, кто является их собственником, также должны работать по единому протоколу безопасности", — заявил он во время заседания национального координационного центра кибербезопасности.

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При этом он добавил, что соответствующий законопроект уже разработан и будет внесен в парламент в ближайшее время.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.