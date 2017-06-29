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    Критическую инфраструктуру подключат к госсистеме киберзащиты - Турчинов

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (72)

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    Объекты критической инфраструктуры независимо от того, кто является их собственником, должны работать по единому протоколу безопасности, заявил Александр Турчинов.
    Александр Турчинов во время заседания национального координационного центра кибербезопасности
    СНБО/Twitter

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что СНБО планирует подключить к государственной системе киберзащиты все объекты критической инфраструктуры.

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    "Объекты критической инфраструктуры — это безопасность государства, и все они, независимо от того, кто является их собственником, также должны работать по единому протоколу безопасности", — заявил он во время заседания национального координационного центра кибербезопасности.

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    При этом он добавил, что соответствующий законопроект уже разработан и будет внесен в парламент в ближайшее время.

    Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

    РИА Новости Украина
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