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    Турчинов: кибератака на Украину - составная часть гибридной войны России

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (71)

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    По словам секретаря Совета национальной безопасности в обороны Александра Турчинова, распространение компьютерного вируса и анализ взлома информационных систем позволяет говорить, что это "составляющая гибридной войны, которую ведет против РФ".
    Александр Турчинов. Архивное фото
    СНБО Украины

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности в обороны Александр Турчинов заявляет, что масштабная кибератака на сайты украинских учреждений является составной гибридной войны РФ против Украины. Как сообщили в пресс-службе СНБО, об этом Турчинов заявил на заседании Национального координационного центра кибербезопасности.

    Атака вируса-вымогателя Petya. Комментарий киберполиции. Видео
    Нацполиция Украины/Youtube
    Атака вируса Petya. Комментарий киберполиции

    Отмечается, что в ходе заседания была проанализирована последняя, самая мощная кибератака на информационные системы предприятий и ведомств Украины, которая началась 27 июня.

    Отдельно обсуждалась эффективность введения протокола быстрого реагирования и взаимодействия между Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины, СБУ и киберполицией во время противодействия киберагрессии.

    Турчинов заявил, что одним из механизмов распространения опасного компьютерного вируса была система обновления программного обеспечения бухгалтерской отчетности и документооборота.

    "Распространение этого компьютерного вируса и анализ взлома информационных систем позволяет нам говорить, что это составляющая гибридной войны, которую ведет против нас РФ", — подчеркнул секретарь СНБО.

    По словам Турчинова, уже можно говорить, как распространялась кибератака: "В первую очередь, это происходило за счет системы обновления программного обеспечения бухгалтерской отчетности и документооборота. Также была задействована хостинг-площадка одного из интернет-провайдеров, к которому уже были вопросы у СБУ относительно сотрудничества с российскими спецслужбами".

    "Вместе с тем активно использовались системы "серого интернета", в частности, возможности VPN, ТОR и т.д., которые активно рекламируются на российских социальных ресурсах, доступ к которым был запрещен решением СНБО", — подчеркнул Турчинов.

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    По данным МВД Украины, полиция получила более 1,5 тысячи сообщений о хакерских атаках, возбуждено более 60 уголовных дел.

    Согласно первым сообщениям, активированный во вторник злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.

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