Экс-представитель ЕС в Киеве: Украина стала неинтересна миру

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Бывший представитель Европейского союза в Киеве, председатель Представительства ЕС в Ватикане Ян Томбинский обеспокоен пренебрежением к Украине в мире.

Тема Украины в этом году почти не присутствует в дискуссиях международных организаций, заявил Томбинский в ходе Национального форума "Трансформация Украины" в Киеве.

"За последний год я вижу Украину с дистанции — с перспективы дискуссий, разработок, в которые включились Ватикан, международные организации, в частности ООН, и я увидел, что тема украинская почти отсутствует в тех дискуссиях… Есть убеждение, что развитие мира не зависит от решения этого конфликта (на востоке Украины — Ред.) и что агрессия России против Украины и того, что произошло в Украине, не влияет на будущее мира. И с этим нужно что-то сделать", — отметил Томбинский.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил о достижении договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном в подготовке проекта вариантов урегулирования конфликта в Донбассе в "нормандском формате", который может получить название "формулы Макрона".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.