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    Политика

    Верховная Рада закрылась на две недели

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    Как сообщил спикер парламента Андрей Парубий, следующую неделю народные избранники будут работать в комитетах, а еще через неделю запланирована работа в округах.
    Верховная Рада Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Спикер парламента Андрей Парубий в пятницу закрыл пленарное заседание Верховной Рады.

    Следующее заседание состоится 11 июля.

    "Сообщаю, что у нас следующую неделю – работа в комитетах, потом будет работа в округах", — уточнил спикер.

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    Отметим, что пленарная неделя Рады в июле — последняя в текущей сессии, после нее народные депутаты разойдутся на каникулы.

    Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов выразил надежду, что Верховная Рада до летних каникул проголосует за отмену безвизового режима с РФ.

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