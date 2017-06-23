Верховная Рада закрылась на две недели

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Спикер парламента Андрей Парубий в пятницу закрыл пленарное заседание Верховной Рады.

Следующее заседание состоится 11 июля.

"Сообщаю, что у нас следующую неделю – работа в комитетах, потом будет работа в округах", — уточнил спикер.

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Отметим, что пленарная неделя Рады в июле — последняя в текущей сессии, после нее народные депутаты разойдутся на каникулы.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов выразил надежду, что Верховная Рада до летних каникул проголосует за отмену безвизового режима с РФ.