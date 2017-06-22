Раде предложили продлить сессию ради закона о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Группа депутатов предлагают продлить до середины августа работу сессии Верховной Рады Украины, чтобы успеть рассмотреть ряд резонансных вопросов, в том числе законопроект о реинтеграции Донбасса, соответствующий проект постановления зарегистрирован в четверг на официантом сайте парламента.

Согласно календарному плану, сессия Рады завершится 14 июля. При этом депутатам осталось поработать в пленарном режиме всего пять дней. Работа парламента возобновится после летних каникул в начале сентября.

"До конца текущей сессии Верховной Рады осталось пять сессионных дней. Этого времени явно недостаточно, чтобы парламент успел рассмотреть представление Генеральной прокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с Олеся Довгого, Борислава Розенблата, Максима Полякова, Андрея Лозового и Евгения Дейдея… Петр Порошенко и Александр Турчинов (секретарь СНБО — ред.) нам также обещали рассмотреть в парламенте проекты законов о правовом статусе оккупированных территорий", — сообщил один из авторов инициативы, депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем.

По его словам, согласно обязательствам Киева перед МВФ, до конца сессии Рада должна еще принять законы для начала деятельности Антикоррупционного суда и предоставлении Национальному антикоррупционному бюро Украины права на самостоятельное получение информации в телекоммуникационных сетях (так называемая "прослушка").

"На все это у нас пять дней. И этого явно недостаточно. В связи с этим мы с коллегами подали на регистрацию проект постановления о продлении работы шестой сессии Верховной Рады восьмого созыва до 15 августа 2017 года", — добавил депутат.

Читайте также: Молчанов: идею реинтеграции Донбасса подгадали к поездке Порошенко в США

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход силовиков к формату "войсковой операции", однако текст документа пока не был обнародован.

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что урегулирование конфликта должно проходить в рамках минских договоренностей, иные варианты неприемлемы.