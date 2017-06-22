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    Политика

    Штраф и тюрьма. ВР ужесточила ответственность за жестокое обращение с животными

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    За указанные действия грозит штраф до 8500 гривен и лишение свободы до восьми лет. Законопроект направлен на усиление административной и уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.
    Коты на улицах Киева
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№5119-1) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения гуманного отношения к животным)".

    Данное решение поддержали 257 парламентариев при 226 необходимых.

    "Законопроект направлен на усиление административной и уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, их истязание, а также натравливание животных друг на друга, их убийства. Пропаганды этого негативного явления в обществе", — говорится в пояснительной записке.

    Указанные действия предусматривают штраф от 3400 до 8500 гривен и лишение свободы до восьми лет.

    Бездомная собака
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк
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    "Жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, в том числе бездомными животными, совершенное умышленно и привело к увечью или гибели животного, а также натравливание животных друг на друга или других животных, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, публичные призывы к совершению деяний, имеющих признаки жестокого обращения с животными, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет", — сказано в законопроекте.

    Если указанные действия совершены в присутствии несовершеннолетнего, предусматривается ограничение или лишение свободы на 3-5 лет.

    Тем, кто особенно жестоко обращался с животными, действовал в присутствии несовершеннолетних, либо в отношении двух и более животных, или повторно, или группой лиц, грозит лишение свободы на 5-8 лет.

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко пообещал зоозащитникам, митинговавшим у КГГА, защитить столичных уличных котов и обеспечить их безопасность. Столичный градоначальник попросил активистов составить алгоритм действий, необходимых для того, чтобы признать котов частью экосистемы Киева. Кличко рассказал, что у него самого дома живет кот, которого он подобрал на улице.

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