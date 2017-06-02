Из Киева выселили табор цыган, поселившихся на кладбище домашних животных

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Табор ромов, поселившихся на кладбище домашних животных, выселили из Киева, сообщает "Сегодня".

Поселение цыган находилось за Лесным кладбищем. В таборе проживало около 10 семей с детьми, которые после обыска правоохранителями своих палаток, собрали вещи и покинули территорию кладбища домашних питомцев.

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"Во время операции (обыска — Ред.) ромы не сопротивлялись, и вели себя максимально корректно – в течение часа после санкционированного обыска они собрали свои вещи и ушли. Как сообщили правоохранители, члены табора подозреваются в распространении наркотиков (метадона)", — говорится в сообщении.

Сегодня Из Киева выселили табор цыган

Отмечается, что проживавшие в таборе женщины утверждали, что они являются переселенцами из зоны АТО, однако подтверждающие это документы они не предоставили.

Ранее сообщалось, что возле одесского Дома профсоюзов поселились цыгане.