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    Из Киева выселили табор цыган, поселившихся на кладбище домашних животных

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    По предварительное информации, сотрудники правоохранительных органов провели обыск у поселившихся на кладбище домашних питомцев в столице ромов. Позднее табор покинул территорию кладбища.
    Из Киева выселили табор цыган
    Сегодня

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Табор ромов, поселившихся на кладбище домашних животных, выселили из Киева, сообщает "Сегодня".

    Поселение цыган находилось за Лесным кладбищем. В таборе проживало около 10 семей с детьми, которые после обыска правоохранителями своих палаток, собрали вещи и покинули территорию кладбища домашних питомцев.

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    "Во время операции (обыска — Ред.) ромы не сопротивлялись, и вели себя максимально корректно – в течение часа после санкционированного обыска они собрали свои вещи и ушли. Как сообщили правоохранители, члены табора подозреваются в распространении наркотиков (метадона)", — говорится в сообщении.

    Сегодня
    Из Киева выселили табор цыган

    Отмечается, что проживавшие в таборе женщины утверждали, что они являются переселенцами из зоны АТО, однако подтверждающие это документы они не предоставили.

    Ранее сообщалось, что возле одесского Дома профсоюзов поселились цыгане.

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