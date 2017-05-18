Цыганские погромы в Харьковской области. Ромов гонят без суда и следствия

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Беспрецедентные меры безопасности приняты в поселке Ольшаны, Харьковской области. Чтобы не допустить развития конфликта и возникновения новых столкновений, по распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области Анатолия Дмитриева, населенный пункт патрулируют бойцы батальона особого назначения, под наблюдением находятся административные здания, детские и медицинские учреждения. На подъездах к поселку выставлены кордоны из числа групп быстрого реагирования патрульной полиции. Всего задействованы более полусотни правоохранителей. Ситуация находится под контролем полиции, как уверяют в полиции. Но спокойно ее назвать можно с трудом, так как в потасовке был убит цыганский барон и ромы требуют наказать виновных угрожая бунтами.

Смерть барона

Во вторник, 16 мая, около десяти утра возле поселкового совета Ольшан столкнулись две группы местных жителей. Одну представляли цыгане под предводительством барона. Всего на площади собралось около 50 человек, преимущественно мужчин. После того, как в дело пошли кулаки, раздались выстрелы. Четверых раненых увезла скорая. Один, циганский барон, от полученных ранений скончался в больнице.

Ромы заявили, что дескать будут мстить, что в поселок едут их соплеменники со всей Украины.

"У нас в поселке ввели почти комендантский час, запретили негласно ходить детям в школу и детсад, на улицах много полиции, в том числе и с автоматами наперевес. Все ждут приезда ромов, которые якобы едут к нам не только со всей Украины, но и из Белгорода, чтобы отомстить за смерть своего. Если честно, то нам очень страшно, чем все это закончится", — рассказала жительница Ольшан.

Полиция тут же усилила охрану правопорядка. В Дергачевский отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия был доставлен 21 человек — участники конфликта с обеих сторон. Все они на сегодняшний день допрошены. Установлены три активных участника драки, закончившейся стрельбой. Один из них — депутат областного совета Алексей Литвинов.

Ромы в изгнании

За последнее время это не первое противостояние с цыганами. В прошлом году горячо было в Одесской области, где вспыхнул бунт жителей Лощиновки против ромов. Толчком послужило убийство 8-летней Дианы местным 20-летним цыганом.

По словам жителей Лощиновки, ромы регулярно занимались грабежами, запугивали местных, торговали наркотиками. Толпа разгромила 8 цыганских домов. Ромы успели сбежать до погромов.

После этого местная громада постановила выселить ромов. Не всех, а только приезжих и поселившихся не так давно. Что характерно, никто не тронул семью парня убившего девочку, она жила в поселке давно и была на хорошем счету.

А перед Евровидением из Киева и вовсе выселили табор, насильно, без объяснения причин и запретили возвращаться, во избежания более тяжких последствий.

"На Харьковщине не первый конфликт с ромами и еще сложно понять, кто прав, кто виноват. Но не стоит забывать, что в столице Украины месяц тому возле озера Нижний Тельбин сожгли табор и выселили около 150 человек. На каких основаниях неизвестные люди приехали и заставили людей уехать в неизвестном направлении, а потом сожгли их палатки с вещами, никто не знает. Перед этим в Святошинском районе сгорел лагерь, где жили около 200 человек. Людей предупредили, что они должны выехать из Киева, потому что будет проводиться Евровидение. Киев показал пример, что людей ромской национальности можно спокойно вывозить, сжигать их временное жилье и за это никакой ответственности не будет. Сегодня такие тенденции не безопасны, потому что люди озлоблены и очень резко на все реагируют", — рассказывает правозащитник Хельсенской правозащитной группы Елена Сапожникова.

Если одни это делают, то почему другие это сделать не могут. От этого и происходят разные столкновения на межэтнической почве, отмечает правозащитник.

"Я встречалась с представителем "Правого сектора" которая сказала, если власть не способна ничего сделать, почему люди должны терпеть, мы должны сами, своими силами наводить порядок. То есть, люди сегодня хотят навести порядок быстро и с применением сил, а такая тенденция не здоровая. Должна работать полиция и, в случае выявления напряжения в каком-то месте, как сегодня в Харьковской области, чтобы не допустить самосуда. Люди на эмоциях, спокойно разобраться, выяснит, дождаться окончания расследования не хотя, хотят расплаты сейчас же. А потом происходит то, что было в Лощиновке — погромы", — считает Сапожникова.

По мнению правозащитника, людям надо учиться жить в компромиссе, диалоге и сдерживаться. Надо разбираться правовым способом, а не самоуправством.