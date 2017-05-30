В стране уничтожают животный мир "Красной книги". Браконьеры остаются безнаказанными - пресс-конференция

В среду, 31 мая, в 14.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция "В стране уничтожают животный мир "Красной книги". Браконьеры остаются безнаказанными".

В украинских лесах браконьеры, вооруженные карабинами и тепловизорами, убивают краснокнижных обитателей заповедников. Полиция бессильна, а до суда доходят только единичные случаи. По подсчетам зоологов, ежегодно в Украине фиксируется сотни тысяч случаев браконьерства, хотя из 100 браконьеров задерживают всего одного. Убивают ради мяса, но "краснокнижных" животных — медведей, рысей, лесных котов могут застрелить ради шкур или на чучело. Есть также немало ресторанов в стране, которые предлагают туристам разнообразные блюда из дичи. Не исключено, что мясо для них поставляют браконьеры, отмечают эксперты. На зарубежных сайтах уже есть объявления, в которых иностранцев зовут на сафари в Украину — предлагают охоту на зубров, оленей, лосей и кабанов. Так, не менее 17 зубров, входящего в Красную книгу вымирающего вида, были убиты охотниками-браконьерами в январе с.г. в Винницкой области. До недавнего времени в стране насчитывалось всего 320 зубров, а на Виннитчине, где находится крупнейшее стадо — 101 особь. Согласно украинскому законодательству, штраф за нанесенный природе ущерб в связи с гибелью одного животного составляет 130 тысяч гривен. Суммарно убыток оценивается в 2,3 миллиона.

Ученые-ихтиологи утверждают, что если ранее в Днепре обитало 84 вида рыб, то сегодня три вида утеряны безвозвратно, еще более 20 видов на грани вымирания. Браконьерство здесь за последние годы достигло угрожающих масштабов и приобрело признаки организованной преступности.

Формально к браконьерам закон суров. За охоту в ночное время, пьяным или без разрешения полагается штраф от 109 до 1090 грн, незаконно убитый лось обойдется в 40 тыс. грн, а за отстрел животных из Красной книги можно получить даже тюремный срок до трех лет. Но на самом деле браконьеры или скрываются от правоохранителей и егерей, или оказываются "влиятельными" людьми. В марте текущего года вступил в силу ЗУ №1832-VIII: штрафы вырастут в 10 раз, а если речь зайдет о краснокнижных, защищенных международными документами животных или растениях, сумма штрафа будет начинаться от 2000 гривен.

При этом, экологи едины в одном: ни одна из госструктур, призванных бороться с браконьерами не в состоянии победить их без помощи общественности — не хватит ни финансовых ресурсов, ни нужного количества сотрудников.

Эксперты пресс-конференции:

Василий Костюшин, завотделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины

Сергей Гладкевич, зоолог, экс-главный природовед Ичнянского национального природного парка

Александр Чистяков, председатель Ассоциации рыболовов Украины

Оксана Костюкевич, координатор по организации гражданских акций ГО "Форум спасения Киева"

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