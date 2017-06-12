наверх
12.06.201714:12
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    На берегу Черного моря в Одесской области нашли кости древних животных

    (обновлено: )5120
    Во время обследования береговой зоны НПП "Тузловские лиманы" в поисках уникального моллюска "Крылья ангела", на уровне 8 метров от поверхности земли, в глиняном обрыве, обнаружили останки древних животных.
    Останки древнего хоботного - мамонта или мастодонта - нашли на берегу Черного моря
    dumskaya.net

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Останки древнего хоботного — мамонта или мастодонта — нашли на берегу Черного моря сотрудники национального природного парка "Тузловские лиманы". Об этом сообщил и.о. директора НПП доктор биологических наук Иван Русев.

    dumskaya.net
    Останки древнего хоботного - мамонта или мастодонта - нашли на берегу Черного моря

    "Во время обследования береговой зоны НПП "Тузловские лиманы" в поисках уникального моллюска "Крылья ангела", на уровне 8 метров от поверхности земли, в глиняном обрыве, сотрудники нацпарка обнаружили останки древних животных, возможно мамонта, а может быть и мастодонта. Пакуем и отправляем через ведущего научного сотрудника Курочкина С.Л. в Одесский национальный университет им. И.И.Мечникова на диагностику и детальное исследование.Место специально не указываю, чтобы не было "паломничества", — отметил биолог.

    Напомним, рабочие в ходе ремонтных работ, которые проводились в Тернополе, выкопали возле памятника Степану Бандере человеческие останки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины и ЕС
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    НАТО: надо или не надо?
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Британский политолог съел свою книгу в эфире из-за неверного прогноза выборов. Видео
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit