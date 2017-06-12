На берегу Черного моря в Одесской области нашли кости древних животных

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Останки древнего хоботного — мамонта или мастодонта — нашли на берегу Черного моря сотрудники национального природного парка "Тузловские лиманы". Об этом сообщил и.о. директора НПП доктор биологических наук Иван Русев.

dumskaya.net Останки древнего хоботного - мамонта или мастодонта - нашли на берегу Черного моря

"Во время обследования береговой зоны НПП "Тузловские лиманы" в поисках уникального моллюска "Крылья ангела", на уровне 8 метров от поверхности земли, в глиняном обрыве, сотрудники нацпарка обнаружили останки древних животных, возможно мамонта, а может быть и мастодонта. Пакуем и отправляем через ведущего научного сотрудника Курочкина С.Л. в Одесский национальный университет им. И.И.Мечникова на диагностику и детальное исследование.Место специально не указываю, чтобы не было "паломничества", — отметил биолог.

Напомним, рабочие в ходе ремонтных работ, которые проводились в Тернополе, выкопали возле памятника Степану Бандере человеческие останки.