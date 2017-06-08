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    Происшествия

    Полиция со стрельбой остановила авто на границе с РФ в Сумской области

    (обновлено: )6320
    В областном управлении полиции сообщили, что водитель хотел провезти медпрепараты, видеотехнику, одежду и другие товары легкой промышленности. Нарушитель поджег свое авто и скрылся.
    Стрельба на границе в Сумской области
    ГУ НП Украины в Сумской области

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Правоохранителям пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы остановить машину, которая пыталась проехать через государственную границу в Сумской области, сообщает управление Нацполиции в области.  

    ГУ НП Украины в Сумской области
    Стрельба на границе в Сумской области

    Водитель УАЗа хотел проехать вне пункта пропуска. Пытаясь скрыться, он повредил полицейскую машину. 

    "Полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, а потом прострелили УАЗу колеса. Водитель, понимая, что не сможет ехать дальше, поджег свою машину", — говорится в сообщении.  

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    Предварительно установлено, что водитель хотел провезти медпрепараты, видеотехнику, одежду и другие товары легкой промышленности.  

    ГУ НП Украины в Сумской области
    Стрельба на границе в Сумской области

    Открыто уголовное производство по признакам ст.345 (угроза или насилие по отношению к сотрудника правоохранительного органа) УК.  

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