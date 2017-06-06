наверх
06.06.201719:07
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Харькове произошла погоня со стрельбой

    Тема:

    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева (178)

    (обновлено: )7910
    Хозяин дома сообщил патрульным, что злоумышленники увидели его и попытались скрыться на "ВАЗ-2103". Мужчина сел в такси и догнал авто. Когда он подошел к транспортному средству, один из неизвестных достал пистолет и выстрелил два раза.
    В Харькове произошла погоня со стрельбой
    @kharkivpolice

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. В понедельник, 5 июня, около 23.00, в дом харьковчанина проникли двое неизвестных.

    Читайте также: Жить в Украине все страшнее: взрывы, пожары, стрельба

    Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова, хозяин дома сообщил патрульным, что злоумышленники увидели его и попытались скрыться на "ВАЗ-2103". Мужчина сел в такси и догнал авто. Когда он подошел к транспортному средству, один из неизвестных достал пистолет и выстрелил два раза.

    Момент драки и стрельбы в Каменском с участием охранника Яроша. Видео
    Канал News Box на Youtube
    Момент драки и стрельбы в Каменском с участием охранника Яроша (18+)

    В свою очередь, другая сторона конфликта рассказала правоохранителям, что они вдвоем сидели в машине. К ним подошли неизвестные и начали бить, обвиняя в проникновении во двор. По словам мужчины, который находился в авто, чтобы защитить себя, он достал стартовый пистолет и выстрелил в воздух.

    На месте происшествия патрульные нашли пистолет. Для дальнейшего выяснения обстоятельств полицeйские вызвали следственно-опeративную группу.

    Напомним, в полиции подтвердили факт стрельбы в Днепровском районе Киева. Отмечалось, что огнестрельные ранения получил мужчина, его госпитализировали. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в Броварах
    Масштабный пожар на складах под Киевом
    Зажженная газовая конфорка
    Стокгольмский арбитраж по газовому спору Украины и РФ
    Катар
    Дипломатическая блокада Катара
    В Харькове произошла погоня со стрельбой
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева