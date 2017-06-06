В Харькове произошла погоня со стрельбой

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. В понедельник, 5 июня, около 23.00, в дом харьковчанина проникли двое неизвестных.

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Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова, хозяин дома сообщил патрульным, что злоумышленники увидели его и попытались скрыться на "ВАЗ-2103". Мужчина сел в такси и догнал авто. Когда он подошел к транспортному средству, один из неизвестных достал пистолет и выстрелил два раза. Канал News Box на Youtube Момент драки и стрельбы в Каменском с участием охранника Яроша (18+)

В свою очередь, другая сторона конфликта рассказала правоохранителям, что они вдвоем сидели в машине. К ним подошли неизвестные и начали бить, обвиняя в проникновении во двор. По словам мужчины, который находился в авто, чтобы защитить себя, он достал стартовый пистолет и выстрелил в воздух.

На месте происшествия патрульные нашли пистолет. Для дальнейшего выяснения обстоятельств полицeйские вызвали следственно-опeративную группу.

Напомним, в полиции подтвердили факт стрельбы в Днепровском районе Киева. Отмечалось, что огнестрельные ранения получил мужчина, его госпитализировали. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает.