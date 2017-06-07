В Польше полиция в погоне со стрельбой задержала украинца и грузина

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В столице Польши Варшаве 6 июня полиция задержала грузина и украинца, которые украли у предпринимателя рюкзак с 700 тыс злотых (более 187 тыс долл) и попытались уйти от погони, сообщает Gazeta.pl.

policja.waw.pl В Варшаве 6 июня полиция задержала грузина и украинца, которые украли у предпринимателя рюкзак с деньгами

Трое нападавших поджидали 59-летнего предпринимателя возле одного из торговых центров на Мокотове, рядом их ждал сообщник на авто с включенным двигателем. Нападавшие были одеты в желтые светоотражающие жилеты, прикидываясь ремонтниками. Они брызнули предпринимателю в глаза из газового баллончика и бросились бежать, однако их заметил патруль полиции.

Правоохранители сразу начали догонять подозреваемых. Сообщение о преступлении получили также другие полицейские. Преступники, нарушая все правила безопасности дорожного движения, пытались уйти от погони.

Полиция перекрыла улицы, отрезав нападающим путь побега. Преступники попытались обойти перекрытия, съехали на обочину и протаранили несколько припаркованных там автомобилей. После этого злоумышленники покинули поврежденный автомобиль и снова начали бежать.

Полиция настигла их через несколько метров. Задержанными оказались 42-летний гражданин Грузии и 40-летний гражданин Украины.

Правоохранители изъяли украденный рюкзак с деньгами, после чего оба были доставлены в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что в Харькове произошла погоня со стрельбой.