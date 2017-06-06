Мужчина в Ужгороде устроил стрельбу, пытаясь утихомирить дебоширов

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. В Ужгороде в ходе конфликта во дворе жилого многоквартирного дома произошла, в результате которой пострадал один человек, сообщает местный портал Pmg.ua.

"Инцидент произошел на улице Капушанской возле аптеки №130, расположенной неподалеку Закарпатской ОКБ им. Новака. По предварительной информации, конфликт возник между компанией из четырех человек, которые громко ругались во дворе дома. Один из местных жителей сделал им замечание, однако последние не угомонились. Тогда мужчина вышел к ним, взяв с собой зарегистрированный устройство для отстрела резиновых пуль", — пишет издание.

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Как отмечается, нарушители спокойствия избили мужчину, сделавшего им замечание. "После этого потерпевший совершил несколько выстрелов в своих обидчиков, попав одному из них в ногу", — уточняется в сообщении.

pmg.ua Стрельба в Ужгороде

Раненого нападавшего и мужчину, который стрелял, госпитализировали. Еще трое участников конфликта задержаны.

Ранее во вторник сообщалось, что в Харькове произошла погоня со стрельбой.