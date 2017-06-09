Есть угроза, что донецкий регион останется без воды - спецкор

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В результате обстрела остановилась насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Об этом сообщили в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Там не исключают, что без воды могут также остаться Покровский, Волновахский и Добропольский районы. Это произойдет, если обстрелы станции не прекратятся.

О том, что происходит в регионе, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

Прекратились ли обстрелы? Какая ситуация?

— На данный момент местные жители не сообщают о том, что там идут бои. То есть в общем-то можно говорить, что наступило затишье. Но я бы не стал так уж оптимистично к этому относиться, потому что возобновиться боевые действия могут в любой момент. И сейчас действительно в зоне АТО очень неспокойно. Видите, к вчерашней ситуации в Луганской области добавились обстрелы и обострение в районе Донецка, действительно, это Марьинка, это Красногоровка. Вновь это линия Ясиноватая- Авдеевка. То есть вот можно говорить об обострении ситуации безусловно.

Что с водоснабжением Авдеевки? Удалось его восстановить?

— Да. Дело в том, что в Авдеевке как раз с водоснабжением не так все плохо. Здесь есть резервные системы доставки воды. Гораздо хуже ситуация в южном направлении, в сторону Мариуполя. Там целые районы могут остаться без воды, если в ближайшее время последствия аварии не смогут восстановить. В общем-то можно вспоминать начало конфликта этого еще в 2014-ом году, эта проблема уже возникала, когда перебивали в этом месте трубы. И тогда тоже был риск того, что едва ли ни вся область останется без воды. Условно спокойней ситуация сейчас в Мариуполе, потому что там, опять же, есть резервное водоснабжение, система Старокрымского водохранилища. И там, скорее всего, водоснабжение прекращаться не будет. Но вот в других районах эта проблема очень актуальная. А если же говорить об Авдеевке непосредственно, там другая коммунальная проблема возникла, практически вся Авдеевка сейчас находится без газоснабжения, опять же, в результате боевых действий пострадал газопровод, который пытаются сейчас отремонтировать.

Насколько серьезное повреждение магистрального газопровода?

— Сообщают коммунальщики о том, что и отправлены в район аварии ремонтники, но на данный момент, пока что, говорить о том, что возобновила действие система газоснабжения я бы не стал, поскольку ремонтные работы если ведутся, то, по крайней мере, начальная стадия. То есть пока они не завершатся, говорить об этой успешности нельзя.

Есть раненые, погибшие в результате этих обстрелов?

— То, что стреляют и стреляли не только из стрелкового оружия, но и с применением минометов, как минимум, это действительно факт, это по характеру разрывов свидетельствуют местные жители. Говорить о погибших среди мирных жителей сейчас нет необходимости, то есть нет информации. Но есть раненные, мы знаем. И в Марьинке есть пострадавшие, легко раненная женщина, и под Авдеевкой тоже есть двое раненных людей. Но гибнут больше воины, и ранений больше на передовой. Среди мирных жителей частью достаточно мирная ситуация.

Через обстрел водопровода проблемы больше всего будут ощущаться в Мариуполе?

— Не в самом Мариуполе, а вот именно в южном направлении и районе вокруг Мариуполя. То есть, можно говорить о таких городах как Белозерское, Белицкое, Доброполье, Покровск, Селидово. А в Мариуполе ситуация не столь критичная, потому что там есть резервная система водоснабжения из старокрымского водохранилища, она не зависит от прекращения подачи воды из канала "Сиверский Донец — Донбасс". Хотя это главная водная артерия всего региона, и в общем-то глобальной альтернативы у Донецка нет. То есть, если будут продолжаться проблемы, восстановить не удастся, то регион останется без воды.

Какая в целом ситуация в зоне проведения АТО?

— Собственно, направления остались неизменными. Все та же Авдеевка, которая постоянно ежедневно обстреливается, соответственно, здесь же недалеко расположена и Ясиноватая, чуть-чуть левее по карте это Марьинка и Красногоровка, также под обстрел периодически попадают окрестности Горловки. На юге области села под Мариуполем, район Широкино — самая известная точка на карте. И также будем следить за тем, к чему приведет обострение ситуации, которое сейчас в Луганской области. И честно говоря, тут пока что каких-то долгосрочных прогнозов я бы не делал, потому что ситуация находится в развитии.

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Раздаются ли выстрелы из запрещенного минскими соглашениями вооружения?

— Опять же, об этом, наверное, должны говорить наблюдатели, эксперты. Я ориентируюсь только на слова мирных жителей, которые находятся в районе боев. Да, действительно, как минимум, минометы большого калибра здесь звучат. И да, действительно, это запрещенное минскими соглашениями вооружение. Хотя и стрелковое оружие также активно используется.

Какая ситуация на КПП?

— К счастью, тут все стабильно и работает в штатном режиме. За последние сутки количество пересекших линию разграничения людей находится в норме, больших очередей там нет, и КПП под обстрелы не попадали.

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Как ранее сообщил в эфире "ГС" спецкор Тимофей Львутин, после обстрела Южнодонбасский водопровод нуждается в ремонте, однако это будет возможно только после соглашения о перемирии сторон.

Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире "ГС" заявил, что местные администрации не могут предоставить конкретные проекты, куда потратить выделенные на восстановление инфраструктуры Донбасса деньги.